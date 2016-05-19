Polis kavga ettiği 2 kişiye ateş açtı, seken kurşunlar 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu öldürdü!

İstanbul Bağcılar'da, iddiaya göre bir polis ile iki vatandaş arasında "Yan baktın?" tartışmasıyla çıkan kavgada polis memuru silahını kullandı. Polisin silahında çıkan kurşunlar, kaldırımda yürüyen Suriyeli çocuğa kurşun isabet etti. İsminin Zeliha Muhammed Elcumu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk ölürken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Coşkun A. ve yanında bulunan kardeşi Recep A., otobüs durağında bekleyen sivil giyimli polis memuruna "Neden yan bakıyorsun?" diyerek tekme-tokat saldırdı. Bunun üzerine, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen ve mesai sonrası evine dönmekte olan polis memuru, yanında bulunan beylik tabancasını çekip 2 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Coşkun A, kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki Suriye uyruklu Zeliha Muhammed Elcumu ve 9 yaşındaki çocuk G.Ş. yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Coşkun A. ve Suriye uyruklu Zeliha Muhammed Elcumu Bağcılar Medicine Hospital'a, G.Ş. ise Kanunu Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriye uyruklu Zeliha Muhammed Elcumu kurtarılamadı. Coşkun A. ve bacağında sıyrık olan G.Ş.'nin tedavisi ise devam ediyor

Biri polis 2 gözaltı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen ve ismi henüz açıklanmayan polis, Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Kavgaya karıştığı öne sürülen yaralının kardeşi Recep A. da gözaltına alındı.

“Eşime laf attı” iddiası

Polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan ve hastanede tedavi gören Coşkun A. olayla ilgili sivil polisi suçladı. Coşkun A.'nın ilk ifadesinde, yanında bulunan eşi H.A.'ya laf atınca kavganın başladığını söylediği öğrenildi.