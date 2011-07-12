-POLİS KASK DAĞITTI DÜZCE (A.A) - 12.07.2011 - Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürülüğü ekipleri, kask takmayan motosiklet sürücülerine farklı bir yöntem uyguladı. Anıtpark alanında yapılan uygulamada motosiklet sürücülerine ceza yerine kask hediye ettiler. Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zekeriya Baran, kask takmanın hayata tutunmanın bir yolu olduğunu belirtti. Baran, motosiklet sürücülerini bilinçlendirmeyi amaçladıklarını, teşvik etmek için söz konusu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaz aylarının gelişiyle motosiklet kullanımın arttığı anımsatan Baran, ''Son zamanlarda birçok kaza meydana geliyor. Bu kazalarda önlem almazsanız hayatınız tehlikeye girer. Bizim amacımız motorlu sürücülerin kask takma oranını arttırmak. Kazalara yüzde 20 motorlu araçlar sebebiyet veriyor. Bu uygulama ceza değil, bilinçlendirmek için kask dağıtıyoruz. Amacımız bilinçlerini üst düzeye çıkarmak. Bu yüzden bu gün motosiklet sürücülerine ceza yerine kask hediye ediyoruz'' dedi. Uygulama kapsamında destekleyici (sponsor) firmaların karşıladığı 15 kask, motosiklet sürücülerine hediye edildi. Firmaların desteği ölçüsünde uygulamanın sürdürüleceği belirtildi.