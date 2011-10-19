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Polis karakoluna taciz ateşi AĞRI (A.A)

19 Ekim 2011 01:33

-Polis karakoluna taciz ateşi AĞRI (A.A) - 18.10.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir polis karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu. Doğubayazıt Kaymakamı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Ağrı Caddesi üzerinde bulunan Uluyol Polis Karakoluna, akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca bir aracın içerisinden uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğunu belirtti. Polis ekiplerinin anında karşılık vermesi üzerine, teröristlerin bir roketatarı ateşleyerek olay yerinden kaçtığını ifade eden Yılmaz, ''Terör örgütü mensupları tarafından ateşlenen roketatar bir vatandaşın evin duvarına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerimiz kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı'' dedi.

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