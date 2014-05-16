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Polis Kadıköy'deki Soma eyleminde 22 kişiyi gözaltına aldı

Göstericilerden bazıları yoldan geçmekte olan bir zabıta aracını devirdi

16 Mayıs 2014 05:05

Soma'daki maden faciasını Kadıköy'de protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Polisin gaz bombasına göstericiler taş, şişe ve havai fişek atarak karşılık verdi. Polis 22 kişiyi gözaltına aldı.

Soma'daki maden faciasını protesto etmek isteyen bir grup, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplandı. Eyleme izin vermeyen polis ekipleri, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Atılan gazdan çevredeki vatandaşlar da etkilendi. 

Ara sokaklara kaçan göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek atarak karşılık verdi. Göstericilerden bazıları yoldan geçmekte olan bir zabıta aracını da devirip camlarını kırarak barikat yaptı.

Kadıköy’de eylem sırasında çekilen ve sosyal medyada çok paylaşılan bir videoda,  gözaltına alınanların polis otobüsüne götürüldükleri sırada evinin camından "Evde çocuğum var atmayın yeter" diye bağır bir kadına caddedeki polislerden birinin "Yansın, kör olsun çocuğun! Savaşıyoruz burda" dediği yer aldı.

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