Polis, kaçan boğayı copla kovaladı!

Bursa'da kaçan boğa trafiği birbirine kattı. Boğayı yakalamak için polisler de devreye girerken bir polis memurunu üzerine gelen boğayı copla engellemeye çalıştı.

DHA’da yer alan habere göre, Bursa'da sabah saatlerindeki boğa kovalamacasının ardından öğleden sonra Hüseyin Tatlı'nın Yunuseli Mahallesi'ndeki hayvan pazarından aldığı boğa, merkez Yıldırım İlçesi 152 Mahallesi'ndeki oto yıkama atölyesine indirilirken, ipinden kurtularak kaçtı.

Bir süre ara sokaklarda süren kovalamacanın ardından Ankara yoluna çıkan boğayı yakalamak için polisler de devreye girdi. 5 kilometre boyunca kaçan boğa, önünün kesilmesi üzerine dönerek trafiği birbirine kattı. Gelen polisler, araçlarından inerek boğanın peşine düştü. Bir polis memuru üzerine gelen boğayı copla engellemeye çalışması dikkat çekti.

Kıstırıldığı yerden kaçan boğa, ayağına atılan iple yakalandı. Hüseyin Tatlı, boğayı polis ekiplerinden teslim alarak saatler sonra yeniden oto yıkama atölyesine götürdü.