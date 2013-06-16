Polis İstiklâl ve Sıraselviler caddelerine de müdahale ediyor

Taksim Gezi Parkı'na polisin müdahalesinin ardından kalabalık gruplar, İstiklal ve Sıraselviler caddelerinde toplandı. Gezi Parkı'ndaki müdahaleden sonra bazı gruplar, Sıraselviler ve İstiklal caddelerinde bir araya gelerek, slogan atmaya başladı. Polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen slogan atmaya devam eden gruplara, toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

Gruplar bekleyişlerini sürdürüyor. Bu arada, Gezi Parkı'na müdahale sırasında yaralanan bazı eylemcilerin, bir otelin lobisinde gönüllü doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Bazı eylemciler de otelin önünde ellerindeki Türk bayrağıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Yaralılar için Taksim Meydanı'na çok sayıda ambulansın geldiği görüldü. Öte yandan, Taksim Gezi Parkı'na müdahale, bazı yerli ve yabancı basın kuruluşları tarafından canlı yayınlandı.