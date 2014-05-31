Polis işçileri burnundan yakalayarak dağıttı

Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı girişinde demir bariyerlere kendini zincirleyen Yatağan işçilerine polis biber gazıyla müdahale etti. Zincirli eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Özelleştirme İdaresi önündeki Kurtuluş Parkı’nda günlerdir bekleyen Yatağan işçileri, dün öğle saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na geldi. 40 kişilik işçi grubundan 6’sı kendilerini bakanlığın girişindeki demir bariyerlere zincirledi. Soma’da meydana gelen maden faciasını ve Kemerköy Termik Santrali ile Yeniköy Termik Santrali’nin özelleştirilmesini protesto eden Yatağan işçileri daha sonra açıklama yaptı. Özelleştirmeye karşı çıktıkları belirtilen açıklamada Soma’da yaşanan maden faciasına da dikkat çekildi.

Bakanlık girişinden ayrılmayan işçilere açıklamanın ardından çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Kendilerini bakanlığın demir korkuluklarına zincirleyen işçileri, polis ekipleri demir kesme makinesiyle zincirleri keserek gözaltına aldı. Bir grup işçi ise çevik kuvvet ekipleri tarafından bakanlık önünden uzaklaştırıldı.

Zincirli eylemde TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.