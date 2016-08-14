Polis intihara kalkışan genç kadını son anda kurtardı

Antalya’da intihar etmek için falezlere çıkan bir kadın, arkasından fark ettirmeden yaklaşan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı içerisinde 14.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisindeki vatandaşlar genç bir kadının durumundan şüphelendi. Bir süre sonra parkın falezler kıyısına çıkan genç kadının intihar edeceği endişesiyle durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine kısa sürede gelen motosikletli polis ekipleri, bir süre genç kadını ikna etmek için çaba harcadı ancak olumsuz karşılık aldı.

Bariyerleri geçip yakaladı

Genç kadın denize baktığı sırada durumu fırsat bilen motosikletli polis memuru Yılmaz K. yavaşça yaklaşarak önce demir bariyerleri geçti. Polis memuru, daha sonra ise genç kadını sol koluyla sarıp kendine doğru çekti.

Polis memuru Yılmaz K.’nin hayat kurtaran hamlesi vatandaşlar tarafından alkışlandı. Genç kadın ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.