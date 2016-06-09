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Dünya

Polis insan kaçakçısı diye yanlış adamı yakalamış!

Eritre'den İtalya'ya sınır dışı edilen şüphelinin arkadaşları, polisin yanlış kişiyi yakaladığını söylüyor

09 Haziran 2016 13:04

İnsan kaçakçısı olduğu iddiasıyla iki gün önce Eritre'den İtalya'ya sınır dışı edilen şüphelinin arkadaşları, polisin yanlış kişiyi yakaladığını söylüyor.

İnsan kaçakçılarına karşı operasyonları yürüten savcılar, General olarak bilinen Mered Medhanie'nin Afrika'dan Avrupa'ya göçmen taşıyan insan kaçakçılığı faaliyetinin kalbinde olduğuna inanıyor.

Mered olduğuna inanılan ve bir ay önce Eritre'de tutuklanan bir kişi önceki gün Roma'ya götürülmüştü.

Ancak Roma'ya götürülen kişinin arkadaşları olduğunu söyleyen ve BBC'ye bilgi veren kişiler, arkadaşlarının masum olduğunu ve polisin yanlış kişiyi tutukladığını söyledi.

Bir İngiliz güvenlik uzmanı ise operasyonun çok taraflı olarak yapıldığını ve bu tür iddialar üzerine fikir yürütmek için erken olduğunu söyledi.

Bir İtalyan emniyet yetkilisi ise tutuklanan kişinin kimlik tespitiyle ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütüldüğünden haber olmadığını söyledi.

BBC'nin aldığı bilgiye göre İtalyan yetkililer ellerindeki kişinin doğru kişi olduğunu düşünüyor.

Tutuklanan kişi ile ilgili BBC'ye bilgi veren Hermon Berhe adlı Etiyopyalı bir kişi, Eritre'de yaşadığını resimlerde görülen kişiyi çocukluğundan bu yana tanıdığını söyledi.

Mered ile geçen yıl röportaj yapan Eritre asıllı İsveçli gazeteci Meron Estefanos da İsveç medyasına verdiği bilgide, resimlerdeki kişinin Mered olmadığını ancak aynı isimde 28 yaşındaki bir başka kişi olduğunu söyledi.

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