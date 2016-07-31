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Polis İncirlik'te 'darbe tatbikatı' yaptı

7 bin polisle tatbikat yapılan İncirlik Üssü'ne bugün ABD Genelkurmay Başkanı geliyor

31 Temmuz 2016 13:48

Adana'da yeni bir darbe girişimi ihtimaline karşı stratejik noktalarda önlem alınırken İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na giriş ve çıkışlar polis tatbikatı nedeniyle yasaklandı.

Saat 23.00 sıralarında yaklaşık 7 bin polis görev başına gelerek Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Havalimanı, Kürkçüler Cezaevi önünde önlem aldı. Önlemlerin yanı sıra polis darbe girişimine karşılık Adana'da askeri birliklerin önüne de çevik kuvvet, terörle mücadele polislerini gönderip, zırhlı araç ve TOMA'larla önlem aldı.

Eski 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van'ın darbe üssü olarak kullandığı 10 Tanker Üs Komutanlığı bütün giriş çıkışlarında da polis olağanüstü önlemler aldı. 5 TOMA üssün önüne gelirken, çevik kuvvet ve terörle mücadele polisleri uzun namlulu silahlarla giriş ve çıkışlarda bekledi. Dışarıdan üsse girmek isteyenler içeri alınmazken, içeriden çıkmaya çalışanlarda dışarı çıkartılmadı. İncirlik Üssü'nde lojmanda kalan vatandaşlar üsse girmek için geldi ancak polis içeri almadı. 

 

ABD Genelkurmay Başkanı geliyor

 

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bugün Türkiye'ye geliyor. Dunford, ziyaret kapsamında Ankara'da ikili temaslarda bulunacağı ve İncirlik Üssü'ndeki Amerikan askerlerini ziyaret edeceği bildirildi.

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