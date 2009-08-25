Polis İmdat Hattı'na Kürtçe memur

Batman'da Kürtçe ihbarda bulunanlar için 155 Polis İmdat Hattına Kürtçe bilen memur görevlendirildiği açıklandı.



Vali Ahmet Turhan, Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim, Vali Yardımcıları Yasemin Çetinkaya, Osman Varol ve Mustafa Cihad Feslihan, TPAO Kristal Parkta iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Turhan, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 60'ı polis memuru olmak üzere 238 Kürtçe bilen personelin bulunduğunu, bunların her zaman görevlerinin başında olacağını söyledi. Batman'da vatandaşların çoğunun Kürtçe konuştuğunu kaydeden Turhan, ''Onun için 155 ihbar hattını arayıp Kürtçe konuşacak olanlar, kendilerine Kürtçe yanıt verecek memuru karşılarında bulacaklar'' dedi.



Vali yanında Kürtçe

bilen memurla geziyor



Turhan, vatandaşların sorununu anında çözebilmek için kendisinin bile yanına Kürtçe bilen bir memur aldığını kaydetti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Turhan, ramazan ayı nedeniyle 700 bin TL yardım fonu ayırdıklarını anlatarak, yardımları reklam yapmadan, vatandaşı incitmeden yaptıklarını, eldeki verileri değerlendirip yardım talep edenleri sınıflandırdıklarını, durumlarına göre para, gıda ve diğer talepleri evlere bıraktıklarını aktardı.



Valilik Konağı arkasındaki arsada yeni bir yurt inşa edilmesi için ödenek temin ettiklerini, Ankara'da 30 milyon TL değerindeki 138 projeyi ilgili yerlere teslim edeceklerini bildiren Turhan, amatör spor kulüplerine de yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

