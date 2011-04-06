-POLİS İHALE SALONUNA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞ İZMİR (A.A) - 06.04.2011 - Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TASİŞ) bağlı İzmir Şube Müdürlüğüne yönelik ''ihale yolsuzluğu'' iddialarına ilişkin gerçekleştirilen operasyon öncesi polisin, ihale salonlarına ses aktarıcı kameralar yerleştirerek ihaleleri takip ettiği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, TASİŞ'teki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı yönündeki ihbar üzerine 1,5 yıl önce takip başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkat çekmeden ihaleleri izlemek amacıyla, ihale salonlarına gizlice kamera yerleştirdi. Polis, ''ses aktarma'' özelliği bulunan kameralar sayesinde, yaklaşık 1,5 yıl boyunca ihaleleri takip ederek kaydetti. Operasyonun ayrıntılarını da ortaya koyan kayıtlarda, başka katılımların olmaması için ihalenin 10 dakikada sonuçlandırılması ve ihalenin danışıklı ilerlediğine dair verilerin yer aldığı öğrenildi. İhale tutanaklarını inceleyen Gümrük Müsteşarlığı'ndaki müfettişlerin, işlemlerde usulsüzlük, eksiklik tespit ederek bu bulgulara hazırladıkları bilirkişi raporlarında yer verdikleri, raporları adli makamlara gönderdikleri bildirildi. -BAZI İHALELERDEN ÖRNEKLER- Kasım 2009 tarihindeki 20 ton kalamar ihalesinde, suç örgütü üyelerinin ihale salonuna girmek isteyen bir avukatı engelleyerek tehdit ettikleri, TASİŞ görevlilerinin, salon dışında ihaleye katılmak isteyenler olduğunu bilmelerine rağmen, komisyon başkanı Nadir Çelik'in 71 bin 178 TL fiyatla başlattığı ihaleyi 10 dakika içinde 53 bin 400 TL teklif veren suç örgütü üyelerine sattığı, rapora da ihaleye herkesin katılımının sağlandığının yazıldığı iddia edildi. Suç örgütü üyelerinin TASİŞ'in 130 bin TL fiyatla ihaleye çıkardığı redüktörleri 70 bin TL fiyat vererek aldıkları, bu malzemeyi daha sonra İzmir'e getiren ve gümrükten çıkaramayan, ihaleden de bilgisi olmayan firmaya 130 bin TL'ye satarak, kısa dönemde yüksek kazanç sağladıkları ileri sürüldü. İhale öncesi suç örgütü üyelerine çeşitli bilgiler aktardığı öne sürülen TASİŞ görevlilerinin, çok düşük fiyata gerçekleşen ihaleleri de, ''dikkat çekmemek'' amacıyla iptal ettikleri kaydedildi. Sorguları süresince suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, kayıtlar karşısında şaşkınlık yaşadıkları da öğrenildi. -OPERASYON- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TASİŞ İzmir Şube Müdürlüğündeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine başlattığı ve 1,5 yıl devam ettirdiği takibin ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 60 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonda toplam 8 silah ele geçirilirken, 11 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Hafriyatçılık yapan G.N.'nin elebaşısı olduğu ileri sürülen suç örgütünün üyelerinin, TASİŞ'in ihalelerine girdikleri, başkalarının girmesini ''tehdit, baskı ya da menfaat sağlayarak'' engelledikleri, ihalesi yapılan malları, bedellerinin yüzde 5, yüzde 10'u karşılığında aldıkları ve aralarında paylaşarak yüksek kar oranıyla piyasaya sürdükleri iddia edilmişti. Poliste 3 gün süren sorgularının ardından 11 kişi serbest bırakılırken, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 8'i savcılık, 15'i nöbetçi mahkemede ifade vermelerinin ardından serbest bırakılmış, TASİŞ İzmir Şube Müdürü N.Ç., 3 memur ve çete elebaşısı olduğu ileri sürülen G.N.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.