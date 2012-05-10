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Polis Hopa, KCK, Ergenekon tutuklamalarından 'bonus' aldı mı?

İçişleri Bakanlığı, kamuoyunda "Balyoz, Devrimci Karargâh, Ergenekon ve KCK" olarak bilinen soruşturmalarda görev alan personele "bonus" diye tabir edilen puanlama sisteminin uygulanmadığını bildirdi

10 Mayıs 2012 19:55

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

İçişleri Bakanlığı, kamuoyunda "Balyoz, Devrimci Karargâh, Ergenekon ve KCK" olarak bilinen soruşturmalarda görev alan personele "bonus" diye tabir edilen puanlama sisteminin uygulanmadığını bildirdi. Bakanlık, "ilgili mahkeme kararları ve Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatları doğrultusunda yerine getirilmiş olup, bu soruşturmalarda görev alan personele yönelik bir puanlama sistemi uygulanmamıştır" dedi. Bakanlık, eşcinsellere cinsel tercihinden dolayı sorgulama yapılmadığını söyledi. Polis, "bilenen bayan" tabirini, teşhircilik yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kadınlar için kullanıyormuş.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, operasyon adlarını vererek yönelttiği sorulara İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu aracılığıyla yanıt verdi. Bakanlık, "Kamuoyunda, 'Balyoz, Devrimci Karargâh, Ergenekon ve KCK" olarak bilinen soruşturmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürüten, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yapılan tüm işlemler mevzuat gereği hareket edilerek, ilgili mahkeme kararları ve Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatları doğrultusunda yerine getirilmiş olup, bu soruşturmalarda görev alan personele yönelik bir puanlama sistemi uygulanmamıştır” dedi.


Tutanak yoksa puan da yok


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Puanlama; bölgenin suç oranına göre ve suç çeşidine göre düzenlenmiştir” denildi. Bakanlık keyfi uygulamaya ilişkin soruya ise “Performans değerlendirilmesinde puanlamaların tamamı yapılan tutanaklar üzerinden verilmektedir. Adli ya da idari işlem için polis merkezi amirliklerine getirilen şahıs ya da şahıslar görevlilerce kesinlikle tutanak tanzim edilerek polis merkezi amirliklerine teslim edilir ve sonucunda mutlaka adli ya da idari işlem yapılır. Tutanağı olmayan hiçbir konuya puan verilmediğinden dolayı keyfi hareke de imkân sağlanmamaktadır” diye cevap verdi.
 

'Travestilere cinsel tercih sorgulaması yapmıyoruz'


Bakanlık, Melda Onur’un suç fiilinde ‘travesti’ ibaresinin kullanılmasına ilişkin sorusunu, “Travesti/transseksüel diye tabir edilen şahıslara herhangi bir adli olaya karışmadıkları sürece cezai işlem uygulanmayıp, cinsel tercihlerinden dolayı bir sorgulama söz konusu değildir. Ancak otoyollar, ana arterler ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı yerlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme durumlarında travesti olup olmamalarına ve cinsel tercihlerine bakılmaksızın, ilgili şahıslar hakkında gerekli kanuni işlem yapılmaktadır” denildi.

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