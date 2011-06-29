Polis hıncını bisikletten aldı

T24 - Mardin’de gösteri yapan eylemcilere polis müdahale etti. Gazdan etkilenerek kaçan bir çocuğun bisikleti, polis aracı tarafından ezildi.





Nusaybin ilçesinde Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve KCK sanığı bağımsız milletvekillerinin tahliye edilmemesi protesto edildi.



Işık Önder Caddesi’nde barikat kuran göstericilere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Göstericiler de polis aracına taşlarla saldırdı.



Olaylar sırasında sokaktaki bir çocuk, yoğun gazdan etkilenince bisikletini bırakarak kaçtı.



Bir polis, yoldaki bisikleti alarak TOMA isimli aracın altına koydu. Polis aracı bisikletin üzerinden defalarca geçerek ezdi.



Bu sırada, göstericiler de bir ayyakabı dükkanını ateşe verdi.