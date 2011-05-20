Polis helikopteri Boğaz'dan çıkarıldı

T24- Beykoz'un Anadolu Kavağı açıklarında dün denize düşen polis helikopterinin enkazı, sudan çıkartıldı. Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ile 10 yasindaki oğlu Deniz, ikinci pilot komiser Murat Güçlü ve THY’de pilot adayı olan M. Oray Sarıçay hayatını kaybetti.







Havanın kararması üzerine dün 19.30 sıralarında çalışmalara ara veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri, bugün 07.30'dan itibaren helikopterin enkazını sudan çıkartmak amacıyla yeniden çalışmaya başladı.

Yürütülen çalışmalar sonucu sudan çıkartılan helikopter enkazı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir motora yükledi. Üzeri brandayla örtülen helikopter, Balat'taki Deniz Polisi Amirliğine götürülmek üzere yola çıkartıldı. Belediyeye ait motora, Deniz Polisine ait bir bot da eşlik etti.



Uçuş emniyeti ihlal edildi!



Helikopterin birinci pilotu Havacılık Şube Müdürü Kemal Özdemir yaralı olarak kurtuldu. Özdemir’i, hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu "Tecrübeli bir pilot emniyet müdür yardımcısı" dedi. Uzmanlar ise "Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgin’in oğlu Deniz ile THY’de pilot adayı olan M. Oray Sarıçay’ın görevli olmadan bu helikopterde uçması ile uçuş emniyetinin ihlal edildiğine" dikkat çekti.

Salih Aydın'ın Radikal'de yayımlanan (21 Mayıs 2011) haberi şöyle:



İstanbul Beykoz’da denize düşen polis helikopterinde bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, helikopterin birinci pilotu Havacılık Şube Müdürü Kemal Özdemir yaralı olarak kurtuldu. Radikal, kaldırıldığı Kavacık Medistate hastanesinde tedavi gören havacılıktan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Özdemir’in yakınlarıyla konuştu. Özdemir, kaza anını şöyle anlattı: “Helikopterin motoru aniden durdu, hızla düşüşe geçtik. Yerleşim yerine düşmemek için uğraştım. Yumuşak iniş yapmaya çalıştım ancak, başarılı olamadım. Çok üzgünüm, kahroldum.”

Son anda atladı

Yaralı pilot Özdemir, uçak Boğaz’a düşerken son anda helikopterden denize atlamayı başardı. Özdemir, yakınlardan yetişen bir tekne tarafından kurtarıldı.

4 kişiyi ölüme götüren kaza süreci ise şöyle gelişti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Fransız marka Alouette helikopter saat 14.30’da Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’nden havalandı. İçinde 5 kişi bulunan helikopter saat 16.30 sıralarında Anadolu Kavağı, Umuryeri Mevkii’nde denize düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre 1 dakika kadar deniz yüzeyinde kalan helikopter daha sonra Boğaz’ın sularına gömüldü.

100 metre dibe çöktü

Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ile 10 yasindaki oğlu Deniz, ikinci pilot komiser Murat Güçlü ve THY’de pilot adayı olan M. Oray Sarıçay hayatını kaybetti.

Kaza öncesinde helikopterin 1. pilotu Özdemir’in herhangi bir acil durum çağrısı yapmadığı da öğrenildi. Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi olay yerine akın etti. İstanbul Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisleri, düşen helikopterin enkazını suyun 100 metre derinliğinde bulunduğunu belirledi. Yoğun çalışmalar sonucunda saat 20.00 sıralarında 4 kişinin cesedi denizden çıkartıldı. Cesetler ambulanslarla Paşabahçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Cesetlerin limana getirilmesi sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da hazır bulunurken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. 10 yaşındaki oğluyla hayatını kaybeden Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen’in Mersin’deki anne ve babası acı haberin ardından hastaney kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı yaşayan Bilgen çifti tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Çiftin, çocuklarıyla en son geçen hafta görüştükleri öğrenildi.

Görgü tanığı anlatıyor

Olayın bire bir görgü tanığı olan Barbaros Demirci, saat 16.32 sıralarında helikopterin yavaşça süzülerek geldiğini belirterek, o anları şöyle anlattı: “Helikopter yavaşça süzülerek geldi, motoru durdu ve saniyeler içinde suya gömüldü. Hemen yardıma koştuk. 155’i aradım. İtfaiye ve ambulans ekiplerini yönlendirdiler. 1 kişinin denizden çıktığını gördük. O ara askeri bot gidip yaralıyı karaya çıkardı. Yaralı, belinden darbe aldığını söylüyordu. Revire götürdüler.”

Uçuş emniyeti sorusu

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kazadan yaralı kurtulan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir’i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Mutlu, Özdemir’in ağır yaralı olmadığını, omuriliğinde zedelenme ve topuğunda çatlak bulunduğunu, ancak durumun önemli olmadığının ifade edildiğini söyledi. Mutlu, kazaya ilişkin de şu bilgileri verdi: “Helikopter İstanbul Boğazı üzerinde kıyıya 150 metre mesafede düştü. Öyle değerlendiriyoruz ki, bir teknik arıza olma ihtimali mümkün. Tecrübeli bir pilot emniyet müdür yardımcısı. Ancak düşme nedeniyle ilgili değerlendirmeyi, helikopteri bulduktan sonra gerçekleştirilecek araştırma ve incelemeler sonucunda yapmamız mümkün olabilecektir.”

Uzmanlar, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgin’in oğlu Deniz ile THY’de pilot adayı olan M. Oray Sarıçay’ın görevli olmadan bu helikopterde uçması ile uçuş emniyetinin ihlal edildiğine dikkat çektiler.

Hayatını kaybedenler



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen

Bilgen’in 9 yaşındaki oğlu Deniz

İkinci pilot komiser Murat Güçlü

THY’de pilot adayı M. Oray Sarıçay





Abdullah’ı pilotluk sevdası öldürdü

Kazada ölen 9 yaşındaki Abdullah Tarık, Emniyet Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen’in tek çocuğuydu. Uçak ve helikoptere merak salmıştı. Pilot olmak isteyen, evinde çok sayıda uçak ve helikopter bulunan Abdullah, önceden Kemal Özerbir’e, “Kemal amca İstanbul’u havadan görmek istiyorum. Ne olur bir dahaki uçuşa beni de götür” dediği öğrenildi. Özerbir’in de söz verdiği için çocuğu düşen helikoptere aldığı öğrenildi. Ayrıca, helikoptere deneme amaçlı ilk kez bir kamera sistemi kurulduğu, buradan alınacak görüntülerin MOBESE’ye aktarılmasının planlandığı öğrenildi. Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen’in de bu sebeple helikopterde bulunduğu belirtildi. THY Uçuş Akademisi 2. pilot adayı Mehmet Oray Sarıçay’ın bir hafta önce dünyaevine girdiği, komiser Murat Güçlü’nün de bir hafta sonra evleneceği öğrenildi.









Fransız yapımı 43 yıllık helikopter Havacılık Dairesi Başkanlığı Ankara ve İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Alouette SA 318C tipi helikopter 1968 Fransız yapımı ve saatte 150 kilometre sürate ulaşabiliyor. Helikopter, tek motorlu ve 3 saat havada kalabiliyor. Emniyet envanterindeki helikopter; asayiş, operasyon, keşif gözetleme, eğitim, polis-taktik vb. uçuşlarının yanı sıra fotoğraf-film çekimleri için de sıklıkla kullanılıyor. Öte yandan Beykoz’da denize düşen helikopterin enkazı dün akşam saatlerinde bulundu. Kazanın ardından havadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucunda, helikopterin enkazının yeri tespit edildi. Ancak havanın kararması ve cesetlerin çıkarılmış olması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Enkaz çıkarma çalışmalarına bugün devam edilecek.