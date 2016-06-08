Hastane bahçesinde polisten ramazan gözaltısı: Oruç oruç sigara mı içiyorsunuz lan!

İstanbul Vezneciler'de 6'sı polis 11 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araçla düzenlenen patlamada yaralanan arkadaşını Haseki Hastanesi'nde ziyarete giden Sergen Kay, polisin sigara içtiği sırada yanına gelerek, "Oruç oruç sigara mı içiyorsunuz lan" diyerek taciz ettiğini, başlayan tartışmanın ardından ise "Biz sizi tanıyoruz, siz teröristsiniz" sözleriyle kendisini ve yanındakileri gözaltına aldığını söyledi.

BirGün'ün haberine göre, İstanbul Vezneciler'de 36 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından, yaralanan yurttaşların bir kısmı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Hastanedeki yaralı arkadaşı Haziran Hareketi Üyesi Ekin Akgün'ü ziyarete giden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Sergen Kay, son durumu öğrenmek için beklemeye başladı.

"Sizi tanıyoruz, teröristsiniz"

Yaşananları anlatan Kay, "Arkadaşlarımla hastane bahçesinde oturup, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almaya çalışıyorduk. Sonra 2 kişi geldi. Sivil polis olduklarını sonradan öğrendik. Bize 'Oruç oruç sigara mı içiyorsunuz lan' diye bağırdılar. Önce şaşırdık, sonra 'Size ne' diyerek ayağı kalktık. Aramızda tartışma çıktı. Bizi 'Sizi tanıyoruz, siz teröristsiniz' diyerek gözaltına aldılar.



O sırada 'Terörist değilim, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyim' desem de fayda etmedi. Yaka paça götürüp hepimizi duvarın dibine dizdiler. Polis otosuna aldıktan sonra da taciz içerikli ve ağza alınmacak şekilde sözler söyleme başladılar. Bunları telaffuz etmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

Sergen Kay ve kendisiyle beraber gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolü ve Şehremini Karakolu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.