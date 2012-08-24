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Polis, Güneydoğu'da 7 bombalı aracın peşine düştü

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep'te 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrasında gözaltına alınanların sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı

24 Ağustos 2012 17:14

Diyarbakır, Şanlıurfa, Hakkari, Şırnak ve Batman'dan son 3 gün içinde çalınan 7 araç polisi alarma geçirdi. Emniyet, bu araçların görülmesi halinde müdahale edilmeden terörle mücadele ekiplerine haber verilmesi talimatı verdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nden yapılan çağrılarda, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hakkari, Şırnak ve Batman'dan son 3 gün içinde 3 kamyon, 1 kamyonet ve 3 otomobilin çalındığı bildirilerek, güvenlik güçlerinin özellikle bu araçlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Plakaları da verilen bu araçların görülmesi halinde müdahale edilmeden takip edilerek terörle mücadele ekiplerine haber verilmesi talimatı da verildi.

Şırnak'tan çalınan kamyonun çekici ile çalındığı da vurgulanan çağrıda ayrıca, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında nöbet tutan güvenlik güçlerinin daha dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

 

Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

 

Bu arada Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep'te 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrasında gözaltına alınanların sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

Ata, ''Yakın bir tarihte olay her yönüyle aydınlatılacak. Bu katliamı yapanlar adalet huzurunda hesap verecek. Bundan dolayı hiç kuşkunuz olmasın. Bizim sizden ricamız, birlik ve beraberliğimizi bozacak her türlü yanlıştan kaçınalım'' diye konuştu.

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