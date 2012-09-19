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'Polis gözüme copla vurdu'

Ankara'da, eğitim reformu mitingine katılan üniversiteli Eylem Ataş, iddiaya göre, polisin copla vurması üzerine sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı yaşadı

19 Eylül 2012 14:53

KESK’in 15 Eylül’de Ankara ’da düzenlediği, eğitim reformunu protesto mitingine katılan SDP üyesi ve Ankara Üniversitesi öğrencisi Eylem Ataş arama noktasındaki arbedenin ortasına düştü. İddiasına göre bir polis, 19 yaşındaki Ataş’a önce biber gazı sıktı, ardından copla sol gözüne vurdu. SDP Ankara İl Başkanı Hüseyin Ataş’in kardeşi olan Ataş, gözüne aldığı darbe sonucunda bayılınca ambulansla Hacettepe Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Dünya Göz Hastanesi’ne gönderildi.

Eylem Taş İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu

Ataş’ın iddiasına göre, doktor odasına alındığında polis görevlileri gelerek, “Burada muayene ederseniz rapor alırız” dedi. Bunun üzerine Ataş’la ilgilenilmedi. Hastaneden ayrılmak istemesine rağmen Ataş, durumunun kritik olduğu ileri sürülerek, yaklaşık 2,5 saat boyunca bekleme salonundaki banklarda oturtuldu. Ataş’ın radikal.com.tr'de İsmail Saymaz imzasıyla yayımlanan haberdeki iddiasına göre, hastane yetkilileri, “Kayıtları sildik. Artık gitmemiz gerekiyor. Burayla hiç gelmemiş gibi davranın” dedi. Ataş da en son Ulucanlar Göz Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan incelemede, ilk muayenede gözünde saptanan 0.3 oranındaki görme sorununun 0.1’e indiği, yani görme kaybının ilerlediği belirlendi. Dün taburcu edilen Ataş’ın sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı olduğu ifade edildi. Ataş hem Ankara Emniyet Müdürlüğü hem de Dünya Göz Hastanesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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