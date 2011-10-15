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'Polis gözlatında işkence yaptı'

Gözaltına alınan öğrenciler, kendilerine işkence yapıldığını iddia ederek olaylar sırasında görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın katıldığı İstanbul Üniversitesi yeni akademik yıl açılış töreni sırasında fakülte çevresinde gösteri yaparken gözaltına alınan öğrenciler, kendilerine işkence yapıldığını iddia ederek olaylar sırasında görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Üniversitesi akademik yıl açılış töreninin yapıldığı Fen Fakültesi'ndeki Cemil Birsel konferans salonuna girmek isteyen ve çevrede protesto gösterisi yapan öğrenciler gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alındıktan sonra emniyetten ve savcılıktan serbest kalan öğrencilerden 4'ü işkence gördüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.


Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler ilk olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi önünde toplandı.


Burada yaptıkları basın açıklamasında emniyette işkence gördüklerini öne süren öğrenciler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.


Burada da açıklama yapan grup daha sonra gözaltılar sırasında görev alan polisler hakkında "işkence ve kötü muamele" yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.

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