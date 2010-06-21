Polis, gözaltındaki gencin ayağını kırdı!

T24 - Özel Harekat'ta görevli polisler ile bir grup genç arasında başlayan ve büyüyen tartışmanın ardından çıkan kavganın sonrasında kalabalık, polis lojmanlarını taşladı. Valiliğe kadar yürüyen kalabalık, Hakkâri Valisi'ni istifaya davet etti. Bu arada İstanbul'da Arnavutköy'de BDP tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılmasının ardından gözaltına alınan Farız Özmen'in, gözaltına şiddete maruz kaldığı belirtilirken, Özmen'in ayağının 2 yerinden kırıldığı ve sıvı gıda ile beslendiği bildirildi.





Hakkâri kent merkezinde polis ile bir grup genç arasında çıktığı belirtilen kavgaya, polis havaya uyarı ateşi yaparak müdahalede bulundu.



Bulvar Caddesi'nde bir grup genç ile Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan kavgada, polis ve gençler birbirlerine saldırdı. Caddede toplanan vatandaşların da tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen diğer polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti.



Bunun üzerine polis lojmanlarını taşlayan kalabalık, Valiliğe kadar yürüdü.



Valilik önünde toplanan ve ''Vali istifa'' sloganları atan grup, burada oturma eylemi yaptı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.



Kent merkezindeki gerginliğin devam ettiği bildirildi.





Polis gözaltına aldığı gencin ayağını kırdı





PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre de Arnavutköy'de BDP tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldıktan sonra gözaltına alınan Farız Özmen, polislerin ayağını kardığını, daha sonra da hastaneye bıraktıklarını söyledi. Ayağı iki yerden kırılan Özmen, ameliyata alınacağı bildirildi.



İstanbul Arnavutköy İlçesi Şirindere Mahallesi'nde 19 Haziran'da BDP tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldıktan sonra gözaltına alınan Farız Özmen, götürüldüğü Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'nden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat öncesinde DİHA'ya (Dicle Haber Ajansı) konuşan Özmen, polis şiddetine maruz kaldığını belirterek, ayağının polisler tarafından bilinçli olarak kırıldığını savundu. Kendisi ile birlikte 5 kişinin daha gözaltına alındığını belirten Özmen, yaşadıklarını söyle anlattı, "Götürüldüğümüz karakolda özellikle polisler bana çok yöneldiler. Bilinçli olarak ayağım iki yerde kırıldı. Ellerim kelepçeli şekilde dövdüler, başımı duvara vurdular. Özellikle çeneme aldığım darbelerden dolayı şuan yemek yiyemiyorum. Ancak sıvı tüketebiliyorum. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.



Yatakta tedavisi devam eden Özmen, bugün ameliyata alınacak.





