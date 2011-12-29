Polis genç kızı ölüme götürdü!

T24 - Evden kaçan ancak bulunarak ailesine teslim edilen genç kız, darp edildiği gerekçesiyle başvurduğu polislerle birlikte eşyalarını almak üzere evine gitti. İki erkek kardeş, polislere rağmen genç kızı bıçaklayarak öldürdü.







Genç kız, evin altındaki iş yerinde bıçaklandı.



İddiaya göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir süre önce evden kaçan Hacer A'nın ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hacer A'yı, Şanlıurfa'da bularak ailesine teslim etti.



Hacer A, ailesine teslim edildikten sonra, karakola gelerek, ailesi tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu.



Polis ekiplerinin nezaretinde eşyalarını almak üzere babasının evine gelen Hacer A, babası ve kardeşleri ile tartıştı.



Tartışma üzerine evlerinin alt katında bulunan iş yerlerine kaçan Hacer A, buraya gelen kardeşleri M.K. ile A.K. tarafından bıçaklandı.



Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer A, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Hacer A'nın kardeşleri A.K. (24), M.K. (17), annesi M.K. ile babası O.A'yı gözaltına aldı.

Valilikten açıklama



Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, öldürülen genç kızın, ''polis tarafından ailesine değil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildiğini, buradan evine dönen genç kızın, anne ve babası tarafından zorla alıkonulduğunu'' bildirildi.



Adıyaman Valisi Ramazan Sodan imzalı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''İlimiz Kahta ilçesinde kardeşleri tarafından bıçaklanan Hacer A. (21) ile ilgili olarak, 16.09.2011 tarihinde Üzeyir A. (23) polis merkezimize gelerek kız kardeşi olan Hacer A'nın kaybolduğunu beyanla arama kaydına alınmış, kayıp Hacer A. 17.09.2011 tarihinde Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunarak yapılan işlemin ardından Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.



Hacer A. 28.12.2011 günü polis merkezimize gelerek babası Osman A. ve annesi Makbule A. tarafından zorla evde alıkonulduğunu, darbedildiğini, dışarı çıkması halinde ölümle tehdit edildiğini, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmek istemediğini, evde bulunan eşyalarını almak istediğini beyan ederek davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir.



Olay nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirilmiş bilgi ve talimatları doğrultusunda mağdur Hacer A. ile birlikte 7425 kod nolu ekip otosu içerisinde 3 görevli refakatinde ikametlerine eşyaları alınmak üzere gidilmiş, ikamette eşyalarını aldığı sırada çıkan kargaşadan faydalanan kardeşleri Üzeyir A. (23) ile Mehmet A. (16) tarafından bıçakla yaralamış, her iki şüpheli görevlilerce etkisiz hale getirilerek suç aleti olan iki adet bıçak ile birlikte yakalanmıştır.



Yaralı Hacer A. olay yerine gönderilen ambulansla gerekli tedavisi için Kahta Devlet Hastanesine götürülmüş ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat etmiştir.



Olayla ilgili olarak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanmış olup, konu Valiliğimizce de yakından takip edilmektedir.''