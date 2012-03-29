Polis, geceyi Kızılay'da geçiren KESK üyelerinin dağılmasını istedi

Ankara’da “4+4+4” eğitim sistemiyle ilgili teklifi protesto etmek için 24 saaten fazla bir süredir eylem yapan KESK üyelerinin bekleyişi devam ediyor. Polis ekipleri, Meclis’e yürümek isteyen sendikacıları uyardı.



“4+4+4” eğitim sistemiyle ilgili kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto için Kızılay'da eylem yapan KESK üyelerinin bekleyişi sürüyor.

Ankara Emniyeti, sabah saatlerinde dağılmaları için KESK üyelerine bir saat süre vermişti. Polis ekipleri, aksi takdirde eyleme müdahale edileceğini bildirmişti.

Sürenin dolması üzerine güvenlik güçleri gruba dağılmaları yönünde bir kez daha uyarıda bulundu.

Bu sırada eyleme katılan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve beraberindekiler emniyet yetkilileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çam, eylemi barışçıl şekilde tamamlama kararı aldıklarını, KESK yöneticilerinin de kendi aralarında görüşerek makul bir süre belirleyeceklerini dile getirdi.

Çam, bir soru üzerine ''Bize göre eylem amacına ulaştı. Sadece Ankara'da değil İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde eylemler vardı'' dedi.

Görüşmenin ardından polisin, gruba müdahaleden vazgeçtiği bildirildi.



Meclis'e yürümek istiyorlar



KESK üyeleri GMK Bulvarı'nda sloganlar atıp eylemi sürdürürken açıklama yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, teklifin görüşüleceği saatlerde TBMM önünde basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi.

Meclis önündeki açıklamanın ardından eylemi bitireceklerini kaydeden Özgen, bu konuda güvenlik güçlerinin anlayışını beklediklerini ifade etti.

KESK Genel Başkanı Özgen, polis müdahalesinin yasalara aykırı olacağını savundu.

Sendika yetkilileriyle görüşen emniyet yetkilileri, eylemin yasadışı olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi.



CHP’li vekiller tepkili



Bu arada, KESK’in eylemi devam ederken CHP Milletvekilileri Rıza Türmen, Süleyman Çelebi ve Musa Çam TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Türmen, “Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını zor kullanarak engelleyen, muhalefeti Komisyona sokmayan, sadece iktidar milletvekillerinin oylarıyla yasa teklifinin kabul edildiği bir rejimin adı demokrasi olamaz” diye konuştu.

Türmen, ''Bildirim yapılmamış olsa bile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenemez. Bu konuda AİHM kararı var'' görüşünü savundu.

Süleyman Çelebi ise ''Emniyet, seyahat şirketlerini tek tek arayarak, 'giderseniz sizi terör örgütü kapsamına alırız' demiştir. Cop, gaz, tazyikli su kullanılarak hak arama özgürlüğü ihlal edilmektedir. AKP'nin faşizan anlayışı doğru değil'' dedi.



Kar altında sabahladılar



Soğuk ve kar yağışına rağmen dün geceyi sokakta geçiren KESK üyelerine, CHP'li milletvekilleri destek verdi.

Meclis’te zorunlu eğitim yasa teklifinin görüşüldüğü saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve bazı CHP milletvekilleri Kızılay'a gitti. Eylemcilere seslenen Gürsel Tekin, "Mücadeleye devam" dedi.

Ateş yakıp, halay çekerek ısınmaya çalışan eylemcilere CHP'li milletvekilleri de eşlik etti.

Tandoğan Meydanı’nda dün toplanan gruba polis müdahale etmiş eylemcilerin Kızılay'da toplanan grupla bir araya gelmesi basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellenmişti.



