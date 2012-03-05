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Polis, gazilere nazik davranmış

İçişleri Bakanı, Başbakanlığa gelen gazilerin protez kol ve bacaklarının çıkmasına, düşmelerine yol açan polis müdahalesi için “Gayet nazik yaklaşım bulunuldu” dedi

05 Mart 2012 09:34

T24- Terör saldırılarını protesto etmek için Başbakanlığa gelen gazilerin protez kol ve bacaklarının çıkması ve tekerlekli sandalyelerinden düşmelerine yol açan polis müdahalesi için, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, “Gayet nazik şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür” dedi.
 

Milliyet'in haberine göre, Hakkari’deki yaşanan terör saldırısında 24 şehit verilmesi sonrasında 19 Ekim 2011’de Başbakanlık kampüsüne otobüsle gelen 40-50 kişilik şehit yakını ve gazi otobüsten iner inmez polisin sert müdahalesine uğramış, gazilerin protez kol ve bacakları çıkmış, tekerlekli sandalyedeki kimi gaziler yerde sürüklenmiş bu görüntüler de basına yansımıştı.

CHP’li Umut Oran’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesini, Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı’nın bilgi notuyla yanıtladı.
Gaziler ile şehit yakınlarının 19 Ekim 2011 tarihinde Vekaletler Caddesi’ne geldiğini belirten Şahin, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı polislerinin “şahısların iç alana geçişini engellediğini” bildirdi. Şahin yanıtında, şunları kaydetti:

Gayet naziktiler

“Başbakanlık merkez bina Vekaletler Caddesi girişinde Başbakanlık koruma Dairesi personeli ile bir grup arasında arbede yaşandığının il emniyet müdürlüğü görevlilerine bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağlamıştır.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce eylem yapan grubun terör mağduru gaziler olması nedeni ile gruba gayet nazik bir şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür.”
Şahin, gazi kimliği olan 30 kişinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüştürüldüğünü de belirtti.

Hepimiz gördük

Oran ise yanıt üzerine ANKA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “19 Ekim’de yaşananlar TV’ye yansıdı hepimiz gördük ve ayrıca ben o gazilerimizle de konuştum. Kolunu bacağını bu ülke için feda etmiş insanlara bu yapılan reva mıdır?”

 

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