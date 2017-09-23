Polis, Gazi'deki ölümlere ilişkin delil 'bulamadı'

Gazi Mahallesi’nde, polisin ateş açtığı araçta yaşamını yitiren Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinde elde edilen mermi çekirdeklerinin hangi silahtan atıldığının tespit edilemeyeceğini rapor etti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün mermi çekirdeği inceleme raporu soruşturma dosyasına sunuldu. Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü, olay yerinde elde edilen bir mermi çekirdeği parçasını, dokuz tane mermi çekirdeği gömlek parçasını, dokuz adet nüveyi ve bir metal parçayı inceledi. Raporda, deliller üzerinde hangi silahtan atıldığı yönünde bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 14 Nisan akşamı polisin "dur ihtarına" uymadığı gerekçesiyle ateş açılan araçta Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul hayatını kaybederken, biri ağır üç kişi yaralanmıştı. Soruşturma dosyasına gönderilen Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü’nün raporunda, olay yerinden elde edilen bazı delillerin incelenmeye uygun olmadığı bildirildi. Raporda incelenmesi istenen mermi çekirdeği ve diğer delillerle ilgili şöyle denildi:

“... Çarpma, sürtünme ve kopmadan mütevellit üzerinde bulunan teşhis ve tespite elverişli nitelikteki karakteristik izleri yitirdiği görülmüş olup, bu nedenle söz konusu parça üzerinde hangi silahtan atıldığı ya da silahlardan atıldıkları yönünde bir inceleme yapılması mümkün değildir.”

Nüvelerin, mermi çekirdeği gömleği altında yer alan ve mermi çekirdeğinin delici gücünü arttıran bir unsur olduğu ifade edilen raporda, nüve üzerinde atıldıkları silah veya silahlara ait tespit ve teşhise elverişli karakteristik iz barındırmadıkları belirtildi. Bu nedenle incelenmek üzere gönderilen 9 nüve üzerinde mukayeseli inceleme yapılamayacağı ifade edildi.

Barış Kerem ve Oğuz Erkul’un ailelerinin avukatı Meral Hanbayat, raporun hukuki olarak şüpheli polisler lehine bir değişikliğe yol açmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Mermi çekirdekleri ve mevcut silahlarla eşleşme yapmışlar ama çekirdekler deforme olduğu için incelenememiştir. Deforme olunca tespit edilemiyor. Bu sonuç bizim açımızdan şunu değiştirmez; herhangi bir silahla eşleşme yapılamamış olması oradaki polislerin sorumlulluğunu ortadan kaldırmaz tam tersine olay yerinde bulunan her bir polis kasten öldürme suçunun failidir. Dolayısıyla o suçtan yargılanmaları ve tutuklanmaları gerekir. Rapor, suçun hukuki nitelenmesini etkilemiyor.”