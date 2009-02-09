Polis, eylemci çocuklarla maç yaptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, izinsiz gösteri yapan grubun bulunduğu bölgede toplanan çocuklarla polis futbol maçı yaptı.





Viranşehir'in Demirel mahallesinde toplanan bir grup, terör örgütü lehine izinsiz gösteri yapmak istedi. Şanlıurfa'dan gelen takviye ekipler, Demirel mahallesi ve Karacadağ Caddesi'nde güvenlik önlemleri aldılar.



Polis ekipleri, bölgede toplanan ve yaşları 10-15 arasında değişen çocuklara futbol topu dağıttı.



Güvenlik güçlerini gören eylemciler dağılırlarken, panzerlerin önünde polis lehine sevinç gösterisi yapan çocuklar futbol maçı yapma önerisinde bulundular. Bunun üzerine bir grup çevik kuvvet polisi ile çocuklar, boş bir alanda futbol maçı yaptılar. Zaman zaman çekişmeli geçen maçı, çocuklardan oluşan takım 4–2 kazandı.



Çocuklar, daha sonra polis ekiplerine teşekkür ederek evlerine dağıldılar.





