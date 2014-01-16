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'Polis evlere şafak baskını yapamayacak'

Yapılacak düzenlemeye göre, savcıların soruşturma ve tutuklama gibi yetkilerinin yeniden belirleneceği ve polisin evlere baskın yapmasına karşı önlem alınacağı belirtildi

16 Ocak 2014 13:22

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla başlayan ‘paralel devlet’ tartışmaları sürerken, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve 'özgürlük paketi' adı verilen düzenlemeyle arama ve el koyma sınırlarının daraltılacağı, sabaha karşı ani baskınlara son verileceği öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, hükümet Balyoz, Ergenekon ve KCK davaları başta olmak üzere yeniden yargılama önündeki engelleri kaldırmak için yeni bir paket hazırlıyor. Bu paketle, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak bireysel özgürlüklerin genişletilmesi hedefleniyor. Adalet Bakanlığı ve AKP’li bazı hukukçu milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yeni demokratikleşme paketinin mahalli seçimden önce yasalaştırılması planlanıyor. İstanbul merkezli son operasyonlarla gündeme gelen yargının aksayan yönlerini de masaya yatıran Bakanlık, özellikle soruşturma ve kovuşturma aşamasında birey haklarını öne alan düzenlemeler yapacak.

Üzerinde çalışılan pakette öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

- Yeniden yargılama hükümleri sanık lehinde değiştirilecek. Yeniden yargılama önünde hemen hemen hiçbir engel kalmayacak.

- Soruşturma aşamasında sanıkla ilgili arama, el koyma ve mal varlığına tedbir koyma gibi önlemlerin sınırları yeniden belirlenecek. Örneğin malvarlığına el koyma kararı sadece suça konu olan malları ile ilgili geçerli olacak.

- Tutukluluktaki 10 yıllık üst sınır 6 veya 7.5 yıla indirilecek.

- Savcıların soruşturma ve tutuklama gibi yetkileri yeniden belirlenecek. Muğlak maddelerin çerçevesi yeniden çizilecek.

- Hâkimin 'takdir yetkisine' sınırlama gelecek.

- Şafak vakti yapılan baskınlara önlem alınacak.

- Gizliliği ihlale karşı yeni tedbirler alınacak. İhlal eden kolluk ve savcılara yönelik cezalar da artırılacak.

- Hakim kararıyla bile olsa telefon dinlemelerine sınır getirilecek. Kod adı veya sahte isimlerle dinleme ve fiziki takip kararı alınamayacak. Dinleme ve takip süresi kısaltılacak.

 

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