Polis eşim oğlumu kum torbası gibi kullandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kadın, ayrıldığı eşinin 13 yaşındaki öz oğluna işkence yaptığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Fatma A., Giresun’da polis memuru eşi M.A.’dan geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bir süre sonra A.’ya, 13 yaşındaki oğlu H.A.’nın işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi.



A., baba M.A.’nın öz oğlu H.A.’ya işkence yaptığını iddia ederek, “Boşanma davası bittikten 45 dakika sonra Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden bir başkomiser kadın beni aradı. Çocuğumun darp edildiğini, kızgın şişle dağlanarak dövüldüğünü, hastanede yattığını, gelip teslim almam gerektiğini söyledi. ‘Gelmezseniz çocuğu sosyal hizmetler kurumu alacak’ dediler. Hemen hastaneye koştum. Çocuğum çok kötüydü. Verilen ilaçlar sayesinde iyileşiyor” dedi.



A., “Boşandığım polis eşim bir kadınla birlikte oğlumu kum torbası gibi kullanmış. Bacaklarına defalarca copla vurulmuş, inşaat demiri getirilip kızdırılarak bacaklarına sürülmüş” diye konuştu.





