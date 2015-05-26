Polis, Erdoğan geliyor diye apartman yöneticilerinden pankart asmamaları için imzalı taahhütname almış!

Haziran 2015 Genel seçimleri öncesinde Türkiye tarihinde yaşanmayan yasak ve yasak delme olaylarına tanık olunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP lehine propaganda mitingleri yaparak seçim yasaklarını delmekle eleştirilirken, miting yaptığı alanları çevreleyen binalara pankart asılması ise polis tarafından yasaklanıyor. Polis pankart asılmasını engellemek için bina sahip ve yöneticilerinden imzalı taahhütname alıyor. Bu uygulamaya son örnek, Beyoğlu belediye binasının açılışında yaşandı. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, polis, tören öncesi Tünel Meydanı’na bakan apartmanların yöneticilerinden pankart asmayacaklarına dair imzalı taahhüt aldı.

Kurum imzası yok

Türkiye’nin ilk belediye binası olan tarihi Beyoğlu Belediye Binası’nın restorasyonunun tamamlanması nedeniyle açılışının yapıldığı 16 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı alanda toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanının Belediye Binasının yapıldığı alana gelmesinden önce sicil numarası 6944 olan Oğuzhan Tiryaki adlı polis memuru çevre binalara giderek bir Tebliğ-Tebellüğ belgesini apartman yöneticilerine imzalatarak binalara pankart asılmasını engellemeye çalıştı. Hiçbir kurumun imzasının bulunmadığı Tebliğ-Tebellüğ belgesinde şu ifadeler yer alıyor.

“Tebliğ-Tebellüğ Belgesi Cumhurbaşkanımızın 16.05.2015 tarihinde idaremiz dahilinde programları nedeni ile, program öncesi ve sırasında herhangi bir pankart asılmaması gerektiği hususunun tarafıma tebliğ edildiğini imzamla tebellüğ ederim.

İş bu tebliğ-tebellüğ belgesi tarafımdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır” ifadesi yer aldı. İmzalı taahüt alınmasına karşın bu binalardan birinde pankrat asılması halinde bina sahiplerine ne gibi bir yaptırım uygulanacağı ve hangi yasaya göre işlem yapacakları merak konusu.

‘Erdoğan devleti’

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinin açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflı Adana programının duyurulması eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Eğitim-Sen Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Mehmet Akarsubaşı, bunun skandal olduğunu belirterek, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu söyledi. HDP Hakkâri milletvekili adayı Abdullah Zeydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla bugün Yüksekova’daki havaalanı açılışı nedeniyle Hakkâri Valiliği’nin tüm kamu kurumlarına yazı göndererek memurları açılışa katılmaya zorlamasını eleştirdi.