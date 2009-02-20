Polis Ercan ister kahveye gider ister bilimsel panele...

Anayasa konulu panele katılınca işten atılan polisi yargı göreve iade etti: Paneli düzenleyenlerin kimliği onu bilimsel olmaktan çıkarmaz .



Radikal gazetesinin, 22 Nisan 2008’de ‘İzin gününde kahveye gitmedi diye işten atıldı’ manşetiyle haber yaptığı polis Elmastaş, mahkeme kararıyla görevine döndü.



Tunceli’de izin gününde Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) adlı sol derneğin ‘Anayasa’ konulu paneline katıldığı için mesleğinden ihraç edilen polis memuru Ercan Elmastaş’la ilgili yargıda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Malatya Bölge İdare Mahkemesi, kararında, polislerin ‘bilimsel, kültürel ve teknik’ içerikli etkinliklere katılabileceğini belirtirken, “Paneli düzenleyelerin kimliği onu sosyal ve bilimsel etkinlik olmaktan çıkarmaz” diyerek, Elmastaş’ı görevine iade etti.



Polis Ercan Elmastaş görev yeri Tunceli’de, izin günü olan 11 Kasım 2008’de HÖC’ün düzenlediği ‘Anayasa’ konulu yasal panele katıldı. Tunceli Belediye Konferans Salonu’nda organize edilen panelin konuşmacıları; avukat Selçuk Kozağaçlı, DTP İl Başkanı Murat Bayrak ve HÖC Temsilcisi Murat Polat ile Emek Partisi İl Başkanı Hüseyin Tunç’tu.



Soruşturma dosyasındaki ifadesine göre, 26 yaşındaki Elmastaş salon girişinde polislerce güvenlik sağlandığı için yasal etkinlik olduğunu düşünüp gitti. Soruşturma kapsamında “Polis Elmastaş Tunceli’ye yeni gelmesinden dolayı arkadaşı olmadığından sosyal etkinlik olsun diye panele katıldığını beyan etse de sinema ve çok sayıda kafe mevcutken bunun inandırıcı olmadığı” düşünülmüştü. Çünkü emniyete göre, HÖC’ün yasadışı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi (DHKP/C) ile düşünsel birlikteliği vardı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün video kaydına göre Elmastaş, ‘kapı arama görevi yürüten polis memurlarına sorarak bilgi alabileceği halde polis olduğunu söylemeden bir vatandaş gibi panele katıldığı ve paneli dikkatlice dinlediği’ görülmüş, bu da yetmezmiş gibi, bir polisin ifadesine göre, konuşmacıları alkışlamıştı.



İzinliydi, sivil katıldı



Tunceli Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, polis Elmastaş’a, ‘Sendikaların ve üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel, teknik içerik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak’tan 6 Aralık 2007’de meslekten men cezası verdi. Karar, 28 Şubat’ta Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nca da onaylandı.

Elmastaş’ın avukatı Barış Yıldırım, yürütmenin durdurulması için Elazığ İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 9 Eylül 2008’de talebi reddedince Yıldırım, bir üst mahkeme olan Malatya Bölge İdare Mahkemesi’ne gitti. Elazığ İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Bölge İdare Mahkemesi, 15 Ocak 2009’da verdiği kararında, panelin izinli olduğunu, Tunceli Belediyesi’ne ait konferans salonunda yapıldığını, güvenlik kontrolünün de sağlandığını ve ‘Anayasa’ konulu olduğunu kaydetti. Elmastaş’ın o gün izinli olduğu, panele sivil kıyafetle ve silahsız katıldığı kaydedilen kararda, şöyle denildi:



‘Demokratik düşünce’



“Yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen ‘Anayasa’ konulu panelin bilimsel ve kültürel bir etkinlik olduğunun kabulü gerektiğinden meslekten çıkarma cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Paneli düzenleyenlerin kimliklerinin paneli sosyal ve bilimsel etkinlik olmaktan çıkardığını düşünmenin çağdaş ve demokratik düşünce anlayışıyla bağdaşmadığı da kuşkusuzdur.”







