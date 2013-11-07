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Polis duvara grafiti resim yapan Bieber'ı arıyor

Justin Bieber, konser için bulunduğu Rio'da bir duvara grafiti resim yaptığı gerekçesiyle polis tarafından sorgulanmak istedi

07 Kasım 2013 08:28

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın başı yine dertte. Polis, konser için gittiği Rio'da duvara grafiti resim yapan Bieber'ı sorgulamak istedi ancak kaldığı otelde bulamadı.

Bir paparazinin çektiği resimlerin Brezilya'nın ünlü haber portalı Globo'da yayınlanması üzerine şarkıcının kaldığı otele giden polis, Bieber'ı yerinde bulamadı.

Yayınlanan resimlerde güvenlik görevlilerinin eşliğinde kaldığı otele yakın eski bir duvarı boyadığı görülen şarkıcıya kanıtlanması halinde para cezası uygulanacağı belirtildi.

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