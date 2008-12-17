Polis durdurdu kadın öldü

Kalp krizi geçiren kadına yetişmek için trafik kurallarını çiğneyen ambulans polis tarafından durduruldu. Sürücü, polisleri acil vakaya gittiğine inandıramayınca kalp krizi geçiren kadın öldü



Eski İstanbul Caddesi Tekke Bayırı Sokak’taki marketten dün sabah ekmek alan Nermin Geniş, evine dönerken kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine polis haber merkezi telsiz aracılıği ile 112 Acil Servis merkezine ulaştı ve olay yerine ambulans istedi.



İhbarın hemen ardından içinde şoför, doktor ve sağlık memurunun bulunduğu 22 EA 613 plakalı ambulans siren çalarak Sarıcapaşa Mahallesi’ne bağlı Çukur Çeşme Sokak üzerindeki merkezlerinden olay yerine hareket etti. Ancak bu sırada Talatpaşa caddesi üzerinde görevli bir trafik ekibi ambulansı durdurdu ve sürücüsünün inmesini istedi.



Polis ekibine acil vakaya gittiklerini söyleyen sağlık ekiplerine inanmayan trafik polisi ise iddiaya göre, “Her zaman siren çalarak buradan gidiyorsunuz. Vakaya gittiğinize inanmıyorum. Evraklarınızı kontrol edeceğim” dedi.



Bu sırada Ambulansın içinde bekleyen doktor ise telsizle 112 Acil Servis merkezine durumu bildirdi ve olay yerine başka bir ambulansın sevk edilmesini istedi.



Bunun üzerine Binevler mevkiinde bulunan başka bir ambulans olay yerine gönderildi. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 dakikalık süre içinde Nermin Geniş yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cesedi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin durdurduğu ambulans ise vakaya gittiği tespit edilince yolan devam etmesine izin verildi. Nermin Geniş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

