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Yaşam

Polis dayağına suç duyurusu

Başakşehir'de ruhsatsız bina ve kaçak yapıların yıkımı sırasında polisten dayak yiyen esnaf, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

15 Mayıs 2009 03:00

Başakşehir'in Bayramtepe Mahallesi'nde ruhsatsız bina ve kaçak yapıların yıkımı sırasında polisten tekme tokat dayak yiyen esnaf Hüseyin Pekdemir, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 

CNN TÜRK'e bağlanarak yaşadığı olayı anlatan Melih Pekdemir, yıkım ekiplerinin o bölgeye geleceğinden haberinin olmadığını dile getirdi. Kendi binasının da yıkılacak binalar arasında olduğunu kaydeden Pekdemir, olaylar sırasında polislere taş atanları gördüğünü ve onları durdurmaya çalışırken polis şiddeti ile karşılaştığını söyledi.

Pekdemir, "Taş atanları durdurmaya çalışırken önce su sıktalar, hemen ardımdan bir polis gelip bana tekme attı, ardından da yüzüme tokat attı" dedi.

Polisin aynı zaman da kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade eden Hüseyin Pekdemir, polise karşı herhangi bir direniş göstermediğini, sözlü saldırıda ve hakarette bulunmadığını belirterek, bu olayı gerçekleştiren polis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

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