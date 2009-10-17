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Polis dayağına soruşturma!

Kocaeli'de kız arkadaşıyla birlikte site bahçesinde oturan gencin 2 polis tarafından dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başaltıldı.

17 Ekim 2009 03:00

Kocaeli'de kız arkadaşıyla birlikte site bahçesinde oturan gencin 2 polis tarafından dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başaltıldı.

Efe Şahin Doğan, birkaç gün önce Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir sitenin bahçesinde kız arkadaşıyla birlikte oturuyordu.

İddiasına göre, yolda duran bir ekip otomobilinden inen iki polis onu aşağı çağırdı.

18 yaşındaki genç, neyle suçlandığını anlamaya çalışıp soru sordukça darbe aldı.

Polisler Doğan'la birlikte otomobile bindirdikleri kız aradaşını da tehdit etti.

Doğan'a göre polisler, kız arkadaşıyla birlikte oturmasını "uygunsuz" buldukları için hakaret edip dayak atmıştı.

Kendisini darp eden polisler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Efe Şahin Doğan, gece savcıya ifade verdi.

Olaydan sonra Gebze Devlet Hastanesi'nce verilen "aldığı darbeler sebebiyle ölme riskinin olabileceği, vücudunda morluklar ve ödemler oluştuğu" şeklindeki raporu da savcıya sundu. 2 polis hakkında Emniyet Müdürlüğü ve savcılığın başlattığı soruşturmalar sürüyor.

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