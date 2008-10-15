Polis dayağı hastanelik etti

Kartal’da bir kafede bardak yerine fincanda çay gelmesine kızan sivil polis ve arkadaşları kafe sahibi Serhat Eyüpoğlu’nu döverek hastanelik etti. Beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Eyüpoğlu’nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Eyüpoğlu’nun işlettiği kafeye, geçtiğimiz cumartesi günü kız arkadaşıyla birlikte gelen sivil polis, siparişinin yanlış geldiğini öne sürerek, hesabı ödemeden kafeden ayrılmak istedi.



Kafe sahibi Eyüpoğlu’yla tartışarak olay yerinden ayrılan polis, bir süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak geri döndü. Polisler kafenin mutfağına soktukları Eyüpoğlu’nu öldüresiye dövdü.



Sivil polislerin olay yerinden ayrılmasından sonra babası tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eyüpoğlu’nun beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Baba Yılmaz Eyüpoğlu, saldırgan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.



'KAFASINDA TELSİZ PARÇALANDI'



Eyüpoğlu’nun kardeşi Ebru Eyüpoğlu olayı şöyle anlattı: “Ne hesap ödeyeceğim, biz senden bardak çay istedik, sen bize fincan getirdin ödemiyorum demiş. Kafa atmış, o sırada ‘polisim’ demiş. Silahı çıkartıp masanın üzerine yatırıp, kafasına dayamış. Arkadaşlardan bir tanesi atlamış, uzaklaştırmış.

Sonra 6-7 kişi gelmişler, kafenin kapılarını kapamışlar, abimi mutfağa götürmüşler. Abimin kafasına telsiz vurmuşlar, telsiz parçalanmış, yerden toplamışlar. Sonra abimi yere yatırıp kafasına basmaya başlamışlar, zaten beyin zarlarının hepsi ezilmiş, kafatası çatlamış.”



EMNİYET: SORUŞTURMA SÜRÜYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise polislerin Eyüpoğlu’nu dövdüğü yönündeki iddialar yalanlandı. Açıklamada, olay yerine giden polislerin birbirinden şikâyetçi olan kafe sahibi ve polisi hastaneye götürdükleri belirtilerek, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



