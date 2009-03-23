Polis dayağı güvenlik kamerasında

Adana'da sokakta bira içip sohbet eden iki gencin, çevreyi rahatsız ettikleri iddiasıyla polisler tarafından dövülüp gözaltına alınması bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi



Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde 20 Mart’ta gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti: Çocukluk arkadaşı olan 20 yaşlarındaki M.S. ile M.B., aynı gün askere gidecekleri için evlerinin bulunduğu sokağın girişinde oturup bira içerek sohbet etti.



155’i arayan vatandaşların ‘Alkol alıp çevreyi rahatsız ediyorlar’ ihbarı üzerine iki polis ekibi geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, ilk gelen ekipte direksiyonda bulunan polis araçtan inmeden, ayaktaki M.S.’yi yanına çağırdı.



Sallanarak yürüyüşünden alkollü olduğu anlaşılan M.S. polis otosuna yaklaşırken, kendisi gibi ayakta durmakta zorlanan M.B. de peşinden hareketlendi. M.S. polisle konuşurken, bu sırada araçtaki 5 polis aşağı indi. M.S., M.B.’yi itekleyerek uzaklaştırırken, minibüsten inen polislerden biri gençlere vurmaya başladı. Ardından bir anda arbede yaşanıp polislerle gençler karşılıklı yumruklaştı.



Aldıkları alkolün etkisiyle güçlükle ayakta duran M.S. ile M.B. yumruk ve tekmelerle yere düştü. Yerdeki gençleri araçların arkasına çeken polisler, burada da coplarla vurmayı sürdürdü. Yaklaşık 4 dakika süren dayağın ardından kelepçelenen iki genç gözaltına alındı.

Gençler, ‘görevli memura mukavemet’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



‘Bu insanlık dışı bir davranış’



Olayı soruşturan baba Tezcan S., oğlunun askere gitme heyecanıyla aldıkları alkol yüzünden polis dayağıyla gözaltına alındığını öne sürdü. Olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle, dayaklı gözaltının belirlendiğini bildiren Tezcan S., mahkemede, bu görüntüleri verip polisler hakkında şikâyetçi olacağını söyledi. Oğlunun polise saldırısını öğrendiğinde önce polislere hak verdiğini, görüntüleri sonuna kadar izleyince polislerin haksızlık yaptığını anladığını belirten Tezcan S., “Benim oğlum genç, üstelik alkollü, onu gözaltına almak, etkisiz hale getirmek bu kadar zor muydu ki, bütün polisler üzerine çullanıp, cop ve tekmelerle dövdü. Polis devletinde mi yaşıyoruz? Bu insanlık dışı bir davranış. Bunun hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Tutuklamaya itiraz için dilekçe verdik” dedi.



‘Yapanların peşini bırakmayacağız’



M.B.’nin ağabeyi Murat B. de, polislerden şikayetçi olduğunu bildirip “Polislerin hareketleri insanı, insanlığından utandıracak görüntülerdi. Gözaltına alıp kelepçeledikten sonra vuruyor, tekmeliyorlardı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konuyu taşıyacağız. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu’ndan verilen raporda da kardeşimin dayak yediği belli oldu” diye konuştu. (DHA)

