Polis 'Cumartesi Annesi'ni oynayan genç kızı soydu, kameraya çekti

Bir tiyatro oyununda "Cumartesi Annesi" rolünü oynayan üniversite öğrencisi M.K. ifade vermek için çağrıldığı karakolda çırılçıplak soyuldu, görüntüleri kameraya kaydedildi. Suç duyurusunda bulunan 23 yaşındaki M.K, savcılıkta verdiği ifade sonrası ağlama krizleri geçirdi.

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 4. sınıf öğrencisi olan M.K, bir tiyatro oyununda "Cumartesi Anneleri" rolünde oynadığı için hakkında soruşturma başlatıldı. İfade vermek için gittiği Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde çırılçıplak soyuldu. Cinsel tacize uğradığını söyleyen M.K, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



'Savcının haberi var soyun'



Taraf gazetesindeki haberde, suç duyurusunda olay şöyle anlatıldı:

"Tiyatro oyununda 'Cumartesi Annesi' rolünü oynadıktan sonra ifadeye çağrılan M.K, Tem Şubeye ifade vermeye gittiğinde yanına gelen polis memuru kendisine bağırarak 'Beni tanıdın mı? Hani geçen sene evini basmıştım ya senin! Sen dün yanına gelen arkadaşlara da artistlik yapmışsın senle görüşürüz' diye tehdit ederek, M.K’nın cevap vermesine bile izin vermeden orada bulunan kadın polis memuruna üstünün aranması emrini verdi. Emri uygulayan kadın polis memuru M.K’ya tamamen soyunması gerektiğini söyledi. M.K’nın soyunmayacağını, bunun kanuna aykırı olduğunu söylemesine rağmen polis memuru 'biz savcı beyin ve amirimizin emrini yerine getiriyoruz, ilgili tüm mercilerin bu olaydan haberi var, soyunmazsan zor kullanmak durumunda kalacağım çabuk soyun' diyerek M.K’yı tehdit etti. Bunun üzerine M.K üzerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyundu. Mahrem yerlerine de bakması gerektiğini söyleyen polis memuru M.K’dan iç çamaşırlarını indirmesini isteyince, M.K da bunu yapmak zorunda kaldı."



Kamera her şeyi kaydetti



Dilekçenin sonunda ise üniversite öğrencisinin tehdit ve şantaj yapılırken soyunması sırasında odada bir bilgisayarın bulunduğu ve kameranın görüntüleri kaydettiği bilgisi yer aldı. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından dilekçenin birer örneği Kars Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Savcılık, karakoldan kamera görüntülerini talep etti.



'Olayı yazarak anlatabildi'



M.K’nın avukatı Bişar Abdi Alınak, insanlık dışı muameleyle maruz kalan müvekkilinin ağır bir travma ve ruhsal çöküntü içerisinde olduğunu belirtti. Alınak, şunları kaydetti. “M.K utandığı için yaşadıklarını yazarak anlattı. İfade verdikten sonra da sürekli ağlıyor. Suçluların cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz”



'Yapılan işkencedir'



Avukat Niyazi Günay ise Taraf’a yaptığı açıklamada, uygulamanın keyfi olduğunu belirtti. Yapılanan işkecen olduğunu vurgulayan Günay, “Gözaltında makul bir aşamaya kadar arama yaptırılabilir. Yapılanın kanunda yeri yoktur. Bu hakarettir, işkencedir. Özel yerlerine bir şey saklandığı bilgisi varsa savcılıktan ona göre uygun bir izin alınmalıydı. Kamera bulunuyorsa o ortamda hiç kimseden soyunması istenemez” dedi.