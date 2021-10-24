Polis, Crystal Palace'ın Newcastle karşısında açtığı Suudi yönetimi karşıtı pankart hakkında soruşturma başlattı

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Britanya'da polis, takımlarının Newcastle United ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Crystal Palace taraftarlarının Suudi Arabistan yönetimi karşıtı bir pankart açmasının ardından soruşturma başlattı. Kulüp, Prens Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından alınmıştı.

Pankartta kulübün yeni sahiplerinin (PIF), bir saksağanın kafasını kesmeye hazırlandığı görülüyor. Arkada taraftarlar, "Kulübümüzü geri aldık" diye tezahürat yapıyor.

Pankartta ayrıca Premier Lig yöneticisi Richard Masters'ın yanında bir çanta para durduğu ve PIF'e onay verdiği görülüyor. Arkadaki posterde ise insan hakları gruplarının Suudi Arabistan yönetimine yönelttiği cinayetten terörizme birçok farklı suçlama bulunuyor.

Crystal Palace taraftar grubu konuyla ilgili açıklamasında, "Premier Lig, ahlak kuralları yerine parayı tercih etti" dedi.

Croydon Metropolitan Polisi, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve "tüm ırkçı saldırı suçlamalarının ciddiye alınacağını" ifade etti.