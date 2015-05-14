Polis, Cizre'de 8 yaşındaki çocuğu gözünden plastik mermiyle vurdu!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında bir hafta arayla 14 yaşındaki Ümit Kurt ve 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından önceki gece 8 yaşındaki M.A. da gözünden plastik mermiyle vurularak yaralandı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre, retinasında yırtılma olan M.A. ameliyat edilmek üzere Diyarbakır’a sevk edilirken, küçük çocuğun gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında polisler tarafından başından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın yaşamını yitirdiği Yafes mahallesinde polisler kendilerine taş attıkları iddiasıyla oyun oynayan çocuklara biber gazı ve plastik mermiyle ateş etti. Bu sırada 8 yaşındaki M.A. gözünden vuruldu. Çevrede bulunanlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın retinasında yırtılma olduğu belirlendi. Görme yetisini kaybetme riski olan M.A., ameliyat edilmek üzere Diyarbakır’a sevk edildi. Kazanhan ailesinin de avukatı olan Filiz Ölmez, “Olayın Nihat Kazanhan’ın öldürüldüğü Yafes mahallesinde olması, Kazanhan davasının başlamasından birkaç gün sonra meydana gelmesi dikkat çekici. Yaşananlara karşın Cizre sağduyu gösteriyor. Seçimler yaklaşırken, ilçede sükunet hakimken böyle bir ortamda böyle olayın yaşanması bizi endişelendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bizler, müdahil olarak davanın takipçisi olacağız. Aileye hukuki destek sunacağız” dedi.