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Polis Cevahir'e girdi

Hazır bekletilen jandarmaya ait TOMA’dan da gösterici gruba tazyikli su sıkıldı. Polis ise arkasından biber gazı sıkarak müdahale etti

16 Haziran 2013 20:13

Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak yürüyüşe geçmek isteyince polis müdahale etti. Direnişçilerin arkasından AVM'ye giren çevik kuvvet ekipleri protesto üzerine dışarıda beklemeye başladı.

Hazır bekletilen jandarmaya ait TOMA’dan da gösterici gruba tazyikli su sıkıldı. Polis ise arkasından biber gazı sıkarak müdahale etti.

Toplanan kalabalık ara sokaklara kaçarken, bir grup gösterici ise Cehavir Alışveriş Merkezi’ne girdi. Yaklaşık 10 kişilik Çevik Kuvvet polisi alışveriş markezine girince, kalabalık duruma protesto etti. Bunun üzerine polis ekipleri alışveriş merkezinden ayrıldı ve önünde beklemeye başladı.

AVM’nin içindeki çok sayıda vatandaş ise sloganlar atarak polise tepki gösterdi.

Alışveriş Merkezi’nin güvenlik görevlileri ise, paniğe kapılan vatandaşlara ücretsiz su dağıttı. Polisin Mecidiyeköy’deki bekleyişi sürüyor.

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