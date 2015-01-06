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'Polis bülteni gibi savunuyorsunuz' diyen Selvi'ye Nazlı Ilıcak'tan yanıt: Hırsız bülteni gibi çıkmıyorum ya

Tarafsız Bölge karşı karşıya gelen Abdülkadir Selvi ve Nazlı Ilıcak arasında 'hırsız-polis' tartışması yaşandı

06 Ocak 2015 01:08

CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin tutuklanan polisler için "Köşenizde bir polis bülteni gibi savunuyorsunuz" sözlerine Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, "Vallahi bir hırsız bülteni gibi çıkmıyorum ya" sözleriyle yanıt verdi.

Nazlı Ilıcak ve Abdülkadir Selvi, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ilıcak ve Selvi'nin cemaat-hükümet tartışması sırasında hırsız -polis polemiği yaşandı.

Abdülkadir Selvi'nin "Tutuklanan polislere cemaat destek veriyor" iddiasına Nazlı lıcak, "Polisler illaki cemaatçiler diye nitelendirildiği için onlar da ben de savunuyorum. Ben cemaatçi değilim dedi. Bugün haksızlığa uğrayan bir kesim var ben bunları savunurum." dedi.

Selvi "Bunu ancak siz savunursunuz köşenizde bir polis bülteni gibi savunuyorsunuz" karşılığını verdi.

Nazlı Ilıcak ise Selvi'ye dönerek "Vallahi bir hırsız bülteni gibi çıkmıyorum ya, ben bunu tercih ediyorum, polis bülteni gibi çıkmaya" cevabını verdi.

 

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