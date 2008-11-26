Polis bu kez bir genci döverek öldürdü

Zonguldak'ta krize girerek komşularının kapılarını tekmeleyip, çevresine zarar veren akli dengesi bozuk 34 yaşındaki Erdal Keloğlu’nun, götürüldüğü karakolun önünde içeriye girmemekte direnip, polise küfür ettiği gerekçesiyle dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.



5- 6 polisin, karakolun önünde ağabeyine saldırdığını öne süren 30 yaşındaki Murat Keloğlu, “Polisler ağabeyime gözlerimin önünde tekme tokat vurmaya başladı. Biber gazı sıktılar. En son copla kafasına vurdular. Hastaneye gittiğinde ölmüştü” dedi. İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Cumhuriyet Savcısı’nın olaya el koyduğunu, kendilerinin bilgi veremeyeceğini söyledi.



Çaydamar Mahallesi Devrek Caddesi’nde ailesiyle oturan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen evli 2 çocuk babası Erdal Keloğlu, dün öğle saatlerinde krize girerek çevresine saldırmaya başladı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, Keloğlu’nu hastaneye götürdü. Polis, sakinleştirici iğne yapılan Keloğlu’nu yeniden evine bıraktı. Saat 24.00 sıralarında yeniden rahatsızlanan Keloğlu, komşularının evlerinin kapısını tekmeleyerek taşkınlık çıkardı. Komşularının ihbarı üzerine yeniden eve gelen polis, ailesinden Erdal Keloğlu’nu karakola getirmesini istedi.



Tekme, tokat ve copla vurdular



Kardeşi Murat Keloğlu, 4 arkadaşı ile birlikte ağabeyini kendi otomobiline bindirip, öndeki polis ekiplerini takip ederek Soğuksu Polis Merkezi’ne götürdü. Polis, alkollü de olduğu öğrenilen Erdal Keloğlu’nu karakola sokmak istedi. Ancak polise direnen Erdal Keloğlu küfür de edince, iddiaya göre polisler tekme tokat dövmeye başladıkları Keloğlu’na biber gazı sıkıp, başına copla vurdu. Bu sırada yere yığılan Keloğlu, yerde hareketsiz kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede Keloğlu’nun ölmüş olduğu anlaşıldı.



Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Murat Keloğlu, ağabeyinin gözlerinin önünde polisler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Ağabeyi ile aynı sokakta oturduklarını, gece krize girerek saldırganlaştığını belirten Murat Keloğlu şu iddialarda bulundu:



“Benim kapımın kilidini kırdı. Başka bir komşumuzun da kapısını tekmelemiş. Biz de polise haber verdik. 2 tane ekip geldi. Bize, ‘biz bunu evden alamayız, siz dışarıya çıkarın’ dediler. Ben de 4 arkadaşım ile birlikte kendi aracıma bindirerek karakola götürdüm. Polisler ağabeyimi içeriye sokmak istedi. Alkollü olan ağabeyim de polise direndi ve küfür etti. Bunun üzerine 5- 6 polis ağabeyimin üzerine çullandı. Biber gazı sıktılar. Copla kafasına vurdular. Sonra yere yığıldı zaten. Bir polis ayağı ile kafasının üzerine bastırdı. Hareketsiz kalınca hastaneye götürdüler, ama ölmüştü.”



12 yıldır tedavi görüyordu



Ağabeyinin 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, bu yüzden de çok sık çevresine zarar verdiğini belirten Murat Keloğlu, şöyle devam etti:

“Daha önce de küfür ediyordu. Ama polisler alttan alıyorlardı. Ağabeyim bana da küfür ediyor, mahallede herkese küfür ediyor. Akli dengesi bozuk çünkü. Küfür etti diye böyle davranılması çok üzücü. Bir insana böyle müdahale edilir mi? Hayvan olsa böyle davranılmaz. Ben kendi ellerimle karakola teslim ettim. Elimle ölüme attım ağabeyimi. Olaya karışan polislerden 4’ünü görsem tanırım. Savcıya da aynı ifade verdim. Bu işin peşini bırakmayacağım.”



Müdür: Savcılık soruşturuyor



İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar ise, Erdal Keloğlu’nun saldırgan ve çevresine zarar veren bir kişi olduğunu ve olayın sokağın ortasında gerçekleştiğini söyledi. Polisin biber gazı ve cop kullanıp kullanmadığıyla ilgili soruya Çınar, ”O konularla ilgili iddiaları savcı soruşturuyor. Bizim bilgi verme yetkimiz yok. Adli soruşturma devam ediyor“ dedi.

Erdal Keloğlu’nun, Zonguldak Devlet Hastanesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği, ölmemiş olsaydı sevkinin de gece veya bu sabah ambulansla gerçekleştirileceği bildirildi.

