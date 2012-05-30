Polis biber gazından ölen Çayan'dan sonra ailesine de biber gazı sıktı!

Yalova'da kavgayı ayırmak istediği sırada polisin kullandığı biber gazı yüzünden komaya giren astım hastası Çayan Birben, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hastane önünde Birben’in ailesi ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Ölüm haberi, işçi emeklisi baba Ahmet Birben ile ev kadını anne Yücel Birben'e sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra söylendi. Ölüm haberiyle yıkılan aile üyeleri, fenalık geçirdi.

Kardeşinin taraftarı olduğu Fenerbahçe formasını giyen abla Özge Birben ise Çayan Birben'in fotoğrafının bulunduğu “Acil Şifalar diliyoruz” yazan afişi öpüp gözyaşı döktü.

Polis havaya ateş açtı

Bu arada, hastane önündeki yaklaşık 100 kişilik grup, ellerindeki pankartla yürüyüşe geçmek istedi. Bu sırada hastanenin girişindeki polis noktasının camı kırıldı.

Güvenlik güçleri ile Birben'in yakınlarının da aralarında bulunduğu grup arasında gerginlik yaşandı.

"Katil polis" sloganları atan protestocular, ekip otosuna saldırı girişimde bulundu. Gerginlik nedeniyle bir polis havaya ateş açtı.

Olaylar sırasında yaralanan polis, Özel Yalova Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖDP lideri: Çayan benim akrabamdı

Öte yandan, hastaneye gelen ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, yaşamını yitiren Çayan Birben’in akrabası olduğunu söyledi.

Taş, "Bu biber gazlarını polis teşkilatı adli olaylarda insanların üzerinde deneyerek mi test ediyor? Bu olayın üstünü kimse örtemeyecek! Devlet yetkililerinin yaptığı hiçbir şey yanlarına kalmayacak. Umarız bu son olur" diye konuştu.

Yalova Emniyeti'nden açıklama

"Olay yerine intikal eden 4626 ve 4642 kodlu ekipler, E.Y. ve oğlu U.Y. ile F.D. ve yanında bulunan O.D. ve K.B. isimli şahısların tartıştıklarını, ancak kavga olayının olmadığını görmeleri üzerine şahıslarla görüşmeye ve bilgi almaya çalışarak GBT sorgulaması yapmaya başlamışlardır. Bu esnada görüştükleri şahısların üzerine parkın içinden, içlerinde Çayan Birben'in de bulunduğu 4- 5 kişilik genç erkek gurubun, küfür ederek saldırıda bulundukları, bu gurubun içinde bulunan E.D. isimli şahsın elinde metal jop bulunduğu ve E.Y. isimli şahsa vurmaya başlaması üzerine tarafları ayırmak için müdahale edilmiş ve telsiz ile takviye ekip talebinde bulunulmuştur. Olayın ani olarak gelişmesi, metal jop kullanılması, bir tarafın kalabalık olması ve hedef alınarak şahsa saldırıda bulunulması, yapılan kolluk uyarılarına uyulmaması nedeni ile görevliler tarafından biber gazı kullanmak sureti ile 4- 5 kişilik grubun saldırısı öncelikle defedilmiş, tarafların birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Bu müdahale sonrasında kavgaya karışan 2 kişi yakalanmış, diğerleri olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra olay yerine yakın bir işyeri sahibi, orada bulunan 4532 kod nolu ekip personeline, sahibi olduğu internet cafede yatar vaziyette bir şahıs bulunduğunu bildirmiş, ekip bu bilgi üzerine haber merkezi aracılığı ile ambulans talebinde bulunmuş ve şahıs sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye götürülmüştür. Olayın akabinde kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti cihetine gidilmiş, olaya karışan S.D., E.D., S.D., H.G.A., K.B. isimli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanmış, gerekli adli tahkikat işlemlerine başlanılmıştır. Ayrıca bu husus ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Polis Başmüfettişi talep edilmiştir. Sonucu itibariyle olaya müdahale sonrasında yaralı olup, tedavisi devam eden şahsın durumu derin üzüntü ile karşılanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılması beklenen Çayan Birben'in Rize'de toprağa verileceği belirtildi.