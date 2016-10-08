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“Polis, Beyoğlu'nda trans kadına saldırdı” iddiası

İddiya göre, polis kimlik soran trans kadına saldırdı

08 Ekim 2016 00:36

Beyoğlu’nda diş hekiminden çıkan trans kadından kimlik isteyen motosikletli polis trans kadın B.T.’nin “Kimlik kontrolünü sen mi yapacaksın?” diye sorması üzerine B.T.’ye saldırdığı iddia edildi.

Pembe Hayat’ın haberine göre, dişini yeni çektirmiş olan trans kadın B.T. Balo Sokak girişinde bekleyen motosikletli polisler tarafından GBT kontrolüne sokulmak istendi.

Yunus olarak bilinen motosikletli polis, B.T.’nin “Kimlik kontrolünü sen mi yapacaksın” diye sorması üzerine bir anda B.T.’ye tokat attığı öne sürüldü. Tokatın etkisi ile caddeye savrulan B.T.’nin yeni çekilmiş olan dişinin yerindeki yara açıldı ve şiddetli bir biçimde kanamaya başladı. Bu sırada tokat atan polis şok içinde ve konuşamayacak durumda olan B.T.’ye “Şimdi kim olduğumu öğrendin mi?” dediği iddia edildi.

Darp raporu almak için doktora giden B.T.’ye, doktor ağzının içindeki yaranın genişlediğini söyledi. Darp raporunun alan B.T. şikayetçi olacağını belirtti. 

 

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