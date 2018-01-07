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Spor

Polis, Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'in, kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 yenildiği karşılaşmada, salon dışında kalan bir grup Beşiktaş taraftarları polise taş attı

07 Ocak 2018 02:51

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket\'in, kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'a 87-78 yenildiği karşılaşmada, salon dışında kalan bir grup Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Polisler de Beşiktaş taraftarlarına TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıktı.
Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü\'ndeki Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı sürerken İstanbul\'dan gelen yaklaşık 150 kadar Beşiktaş taraftarı salona girmek istedi. Polis ekipleri taraftarın salona girmesine izin vermeyince Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Çevik kuvvet polisleri de taraftarlara müdahalede bulundu. Polisler taş atmaya devam eden taraftarlara TOMA aracından tazyikli su sıktı ardından tüfekle biber gazı attı. Beşiktaş taraftarları yaşanan gerginliğin ardından polislere salonda maçı izleyen arkadaşları bekleyeceklerini söyleyerek taş atmaya son verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-TOMA ve polisler
-TOMA\'dan su sıkılması
-Beşiktaş taraftarlarının elerine geçirdikleri şeyleri polise atmaları
-Çevik kuvvet polisleri ve taraftarlardan görüntüler

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