-POLİS BAŞMÜFETTİŞİNİN "ÖRNEK DAVRANIŞI" ANKARA (A.A) - 20.02.2011 - Çay içtiği kafeteryanın bulunduğu binanın mermerleri üzerine düşerek iki ayağı kırılan polis başmüfettişi, olayda kusurlu apartman yönetimine 40 bilgisayar aldırarak, köy okullarına bağışlanmasını sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan Polis Başmüfettişi Zekai Baloğlu, yaklaşık 2 yıl önce annesini tedavi ettirmek üzere Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Baloğlu, öğle saatini geçirmek üzere hastanenin yakınlarındaki bir kafeteryaya gittiğinde başına geleceklerden habersizdi. Baloğlu, çay içtiği sırada binanın dış kaplamasında kullanılan mermerlerden 4 blok koparak dizlerinin üzerine düştü. İki bacağı kırılan, doku kaybına uğrayan Baloğlu, Gazi Üvinersitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Koruma Müdürlüğü görevlerini de yapan Baloğlu'na, ortopedik tedavinin ardından aylarca da fizik tedavi uygulandı. Yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Baloğlu, yaşadığı olayla ilgili hukuki araştırmaya girerek bina yönetimi ile ilgili dava açmaya karar verdi. Bina yönetimi Baloğlu'ndan dava açmamasını istedi. Baloğlu, bir tek şartla dava açmayacağını ifade ettiği bina yönetimine, ''Ben sizden para istemiyorum, belirleyeceğimiz miktarda bilgisayar alın, bu bilgisayarları okullara verelim'' talebinde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından apartman yönetiminin 40 bilgisayar alması konusunda anlaşmaya sağlandı. Baloğlu da kendi olanakları doğrultusunda 16 bilgisayar ile SBS sınavı hazırlıklarında yardımcı kaynak ve test kitabı olmak üzere bine yakın kitap aldı. Yapılan araştırmalar sonucu imkanları sınırlı olduğu belirlenen, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kıraçtepe İlköğretim Okulu, Eğin ilçesi Kaya Köyü İlköğretim Okulu, Gümüşhane Kelkit İlçesi Kılıçlı Köyü Öğretim Okulu, Sivas Yıldızeli Belcik Köyü İlköğretim Okulu, Erzurum Uzundere İlçesi Gölbaşı Köyü İlköğretim Okulu ile Şelale İlköğretim Okulu, Erzincan Çayırlı İlçesi Verimli İlköğretim Okulu ile Otlukbeli İlçesi Karadivan Köyü İlköğretim Okulu'na toplam 56 bilgisayar ve kitaplar gönderildi. Yaşadığı olay nedeniyle kıl payı ölümden döndüğünü, Allah'ın kendisine ikinci bir yaşam şansı verdiğini ifade eden Baloğlu, şunları söyledi: ''Bizler dar gelirli ailelerin çocuklarıydık. Devlet bizi yatılı okuttu. Diş macunumuza kadar verdi. Ben milletimin parasıyla okuyup daha sonra onlara hizmet etmeye çalıştım. Ancak bazı çocukların bizim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Diş hekimi olan eşim Müjgan hanımla bu kararı verdik. Bu olayın en hayırlı tarafı sanırım bu oldu. Yaşadığım acı olayı birilerinin sevincine dönüştürebildiysem ne mutlu bana.''