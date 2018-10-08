Polis aşureleri döküp kovaları 'gözaltına aldı'

KHK'yla ihraç edilmelerinin ardından Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde direnişe başlayan eylemcilerin aşure etkinliğine polis müdahale etti. Aşureleri yere döken polisin müdahalesinde dört eylemci, çekim yapan iki kişi ve 'aşure kovaları' gözaltına alındı.

PİRHA'nın haberine göre Yüksel Meclisi'nin pazar günü Tekmazar Parkı'nda düzenlediği aşure etkinliğine polis müdahalesi gerçekleşti. Polisin Gülnaz Bozkurt ve Acun Karadağ'ı gözaltına aldı ve etkinliğin Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi’nde yapılmasını istedi.

Eş zamanlı olarak Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe de polis müdahalesi oldu. Burada da Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu ile çekim yapan Umutcan Aybak ve Mustafa Elmapınar telefonlarına el konularak gözaltına alındı. Polis bu sırada aşureleri yere döktü ve kovalara da el koydu.

"Polis, arkadaşlarımızla birlikte 2 kova aşureyi de gözaltına aldı"

Gözaltına alınan eylemcilerden Acun Karadağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tekmezar Parkı'nda yaptığımız aşure etkinliğine saldıran Ankara polisi, eş zamanlı Feyzullah Çınar Park'ında yapılan aşure dağıtımına saldırdı. Arkadaşlarımızla birlikte, 2 kova aşureyi de tekrar söylüyorum aşureyi gözaltına aldı. Nimeti yerlere saçtı. Emeği çiğnedi" dedi.