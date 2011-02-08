-POLİS ASKERLİKTEN RESMEN MUAF ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polisler askerlik hizmetini yapmış sayılacak. 6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile mezun olup göreve başlamak kaydıyla polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanlar ve bu kurumların giriş sınavlarını kazanmış olanlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların askere celp ve sevk işlemleri ertelenecek. Bu yükümlülerden emniyet teşkilatında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar; askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilecek ve nüfus kayıtlarına işlenecek. Yasaya göre, 10 yıllık sürenin başlangıcında, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarih esas olacak. 10 yıllık süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle emniyet teşkilatından ayrılan veya başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümlere göre askerlik hizmetini yerine getirecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kapsama giren ve halen askerlik hizmetlerini yerine getirenler terhis edilecek ve görevlerine iade edilecek. Yasa, yurt dışında görev yapan veya eğitimini yurt dışında sürdüren polisleri de kapsıyor. Yasa kapsamına giren polisler hakkında yoklama kaçağı ve bakaya gibi suçlardan adli takibat yapılamayacak, başlatılan tahkikatlar da durdurulacak. -DÖVİZLE ASKERLİK- 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayıp, daha önce her ne nedenle olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenler, kanunda belirtilen şartları taşımaları ve 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişiler, durumlarını ispat eden belgelerle konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Başvuruda bulunanlar 10 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödeyecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaş ve üzeri olanlar da dövizle askerlikten yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayan 45 yaş ve üzeri kişiler ise 15 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödeyecek. Bu kişiler, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak; eğer 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmak isterlerse de 10 bin Avro ödemeleri yeterli olacak. Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenlerle Türk vatandaşlığını kaybettirilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilenlerden; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde, yasa hükümlerinden yararlanacak. Bu düzenlemeden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan düşülecek. Bundan yararlanan yükümlüler hakkında, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak, başlatılmış olanlar ise sona erdirilecek. -SAĞLIK YARDIMI VERİLECEK- Yasayla, görev sırasında, görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden sağlık kurumlarında tedavisi sürenlere, tedavinin sürdüğüne dair sağlık kurul raporuna istinaden sağlık yardımı verilecek. Terhislerini takip eden aybaşından itibaren verilecek sağlık yardımı, görevdeki uzman çavuşun aldığı net maaşın üçte ikisi olarak, bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilgili bütçe kaleminden ödenecek. 36 ayı geçmemek üzere yapılacak bu ödemelerde, sigorta primi dahil, hiçbir kesinti uygulanmayacak, tedavi sürecindeki gerçekleştirilen sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek. Olay, kaza; keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan, her ne şekilde olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacından doğmuş ise sağlık yardımı ödenmeyecek. Aynı hükümler yedek subaylar için de geçerli olacak. Yedek subaylara yapılacak sağlık yardımı ise görevdeki emsali yedek subayın net maaşının üçte ikisi olarak ödenecek. Tedavisi sürenlerden vazife malulü ya da harp malulü aylığının bağlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren; malullük durumu oluşmaksızın tedavisi kesin işlemli sağlık kurulu raporuyla sonlandırılanlara, raporunu takip eden aybaşından itibaren sağlık yardımı ödenmeleri sonlandırılacak.