Polis, asker kaçaklarını 24 saatte teslim edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan asker kaçaklarının 24 saat içinde şubeye teslim edilmesi gerektiğini açıkladı.

ntvmsnbc.com'un Cihan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 4 Aralık 2012 tarihinde imzalanan "Yoklama Kaçağı ve Bakayaların Kolluk Kuvvetlerince Aranmasına" yönelik protokole istinaden kişilerin sorgulanmasına yönelik altyapı işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre kolluk kuvvetleri tarafından yoklama kaçağı ve bakaya olarak belirlenenlerin yakalanarak muhafaza altına alınmaları ve en geç yirmi dört saat içinde yetkili askeri mercilere teslim edilmelerinin sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

Kişilerin sorgulanmasına yönelik altyapı işlemlerinin tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yoklama kaçağı ve bakayalarla ilgili olarak polisçe muhtelif zamanlarda yapılan kimlik sorma ve sorgulama işlemi esnasında yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar, mesai saati içinde, en yakın askerlik şubesine, düzenlenecek tutanağa istinaden teslim edilecektir." denildi.

Emniyet, belirli durumlarda asker kaçağı olan kişinin serbest bırakılacağını belirtti. Buna göre, polsin görev alanı içerisinde askerlik şubesi yoksa, kişinin sağlık sorunu engel teşkil ediyorsa ve de teslim işlemi güvenlik riski taşıyorsa kişi serbest bırakılacak.

Kaçak askerlerin sayısı

Asker Hakları bu ay başında yaptığı yazılı açıklamada “asker kaçaklarının varlığı da mevcut askerlik rejimindeki sorunlu yapının bir göstergesi olarak okunabilir” ifadesine yer vermişti. Askerhaklari.com'a göre, Türkiye'de kaçak asker sayısı 600 bin ila 750 bin arasında değişiyor.