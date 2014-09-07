Polis artık 'demir cop' kullanacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce, asayiş olaylarında kullanılmak üzere satın alınan ve kamuoyunda 'demir cop' olarak bilinen 5 bin "teleskopik" cop polislere dağıtıldı.

Katlanabilir teleskopik coplar, ilk etapta devriye hizmetlerinde görevli ekipler ile motosikletli Yunus timlerine dağıtılacak.

Açıldığında çıkardığı sesle caydırıcılık da sağlayan teleskopik coplardan ilk etapta 5 bin adet alınarak, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere 61 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Sadece sertifikalı polislere dağıtılacak

Asayiş Daire Başkanlığı tarafından uzman polislerden oluşan ekiplerle, yeni copların kullanımı konusunda tüm illerde eğitimler verilecek. Kamuoyunda "demir cop" olarak da bilinen yeni coplar, "Temel Cop Kullanımı", "İnsan Hakları" ve "Öfke Kontrolü" eğitimlerinde başarılı olup, sertifika alan polislere dağıtılacak.



Sadece asayiş olaylarında polise direnenlere karşı kullanılabilecek yeni coplar, çevik kuvvet polisine dağıtılmayacak ve toplumsal olaylarda göstericilere karşı kullanılmayacak.



Yeni coplar, taşıma ve kullanım kolaylığıyla polise hareket kabiliyeti sağlayacak.

Genelge yayınlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün, yeni copların kullanımı hakkında usül ve esasları belirleyen genelgesi de yayınladı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar imzasıyla emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgede, teleskopik copların görev sırasında teçhizat kemerine takılı vaziyette bulundurulması istendi.



Yeni copların sadece eğitim alan, sertifikalı personel tarafından eğitimlerde gösterilen şekilde kullanılabileceği vurgulanan genelgede, teleskopik copla saldırganın yalnızca kol ve bacaklarının kas gruplarına, direncini kırmaya yetecek ölçüde müdahale edileceği kaydedildi..



Genelgede, saldırganın başına, hayati organlarına ve eklem yerlerine vurulmamasının önemine dikkat çekildi.