Polis araziye hazırlanıyor





T24 - Emniyet teşkilatı, terörle mücadele için tarihinin en büyük silah ve zırhlı araç alımına başladı. Cobra, Shortland ve Dragon marka zırhlıların yanı sıra Özel Harekât için yeni nesil M-16 otomatik tüfekler alınıyor.









Milliyet'in haberine göre, Terörle mücadelede yeni strateji çerçevesinde, hem arazide hem de şehirde daha etkin ve operasyonel bir işlev üstlenmeye hazırlanan emniyet teşkilatı özellikle Doğu ve Güneydoğu’da kullanılmak üzere yeni zırhlı araçlar almaya başladı. Parti parti teslimatı başlayan yeni model zırhlı araçların büyük bölümü, sayıları da artırılacak olan Özel Harekat timlerinin kullanımına verilecek. Özellikle kırsalda, askerle birlikte nokta operasyonlarda görev yapacak olan polis, yeni konsepte terörle mücadelede daha etkin olabilmek amacıyla hazırlıklarını hızlandırdı.





Zırhlılar teslim alınıyor





Bu çerçevede, değişik marka ve modeldeki 300’e yakın zırhlı araçların teslim alınmaya başlandığı, araçların 2011 bütçesinin 100 milyon liralık kaynağın kullanılarak alındığı kaydedildi. Cobra, Shortland, kameralı Shortland, Dragon panzer, TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve zırhlı personel otobüsleri, ihtiyaca göre öncelik özel harekat birimlerinde olmak üzere illere dağıtılacak. Cobra, Shortland ve Dragon Panzerlerin operasyonlarda kullanılacağı belirtildi. 2012 bütçesine de benzer büyük çaplı alımlar için ödenek konulacak. Halen emniyet envanterinde bulunan ve çeşitli birimlerde kullanılan zırhlı araçların da modifiye edilmesine başlandı. Bu kapsamda, 300’e yakın zırhlı aracın yeni teknolojiyle donatılması sağlanacak.





Polis noktaları yenilenecek





Güvenlik önlemleri çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu’daki illerde ve ilçelerde kullanılan polis güvenlik noktaları tek tip hale getirilecek. İl ve ilçelere girişleri kontrol altında tutmak ve bazı emniyet binalarını korumak amacıyla kurulan ve 24 saat polis bekletilen nöbet noktaları zırhlı ve ısıtmalı hale getirilecek. Yenileme için 2012 bütçesinden özel kaynak yaratılacak.





Özel Harekat’a yeni nesil M-16 otomatik tüfek de satın alınacak. Gerek personel sayısının artması, gerekse uzun süredir otomatik temini yoluna gidilmemesi nedeniyle yapılacak yeni alımların bir an önce gerçekleştirileceği ve tüm özel harekat mensuplarına dağıtılacağı ifade edildi. Roketatar ve havan gibi ağır silah ağır silahlar ise ihtiyaç halinde diğer kurumlardan temin edilecek. Yurt genelinde terörle mücadelede kullanılan araçların da yenilenmesi sağlanacak. Üçte biri 10 yaşın üzerinde olan araçların beş yaşın altına düşürülmesi hedefleniyor.





Doğu ve Güneydoğu’daki kentlerle görev yapan polisler de yeniden eğitimden geçirilmeye başlandı. Siirt Emniyet Müdürlüğü, kadrosunda bulunan polislerin büyük bölümüne özel harekat eğitimi aldırdı. Siirt kent merkezi ve ilçelerinde görev yapan polisler, PKK eylemlerine karşı, sıcak çatışmaya girme ve pusudan kurtulma eğitimleri aldı. Bu eğitimler sonucunda, 3 gece önce Siirt’in Pervari ilçesindeki çatışmada, ilçe emniyet müdürlüğüne baskına hazırlanan PKK’lılarla çatışmada 2 terör örgütü mensubu öldürüldü.





Öte yandan, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü üst düzey yönetiminden oluşan bir heyetin yarın bölgeye gideceği öğrenildi. Heyetin, özellikle terör eylemlerinin yoğun olduğu bölgelerde inceleme yapacağı, personelle yüzyüze iletişime geçeceği ve emniyet birimlerinin ihtiyaçlarını saptayarak önümüzdeki bütçe döneminde alımını sağlayacağı kaydedildi.





SHORTLAND: Cobra’dan daha küçük olan bu araçlar arazide hedef takibinde ve olaylara müdahalede kullanılıyor. Üzerinde makineli tüfek bulunuyor. Bazı kentlerde toplumsal olaylara müdahalelerde de yararlanılıyor Bazı modellerine kamera takılarak terörist ya da eylemcilerin görüntüleri alınıyor.

TOMA: Sokak ve toplumsal olaylara müdahale için özel olarak üretiliyor. Üzerinde herhangi bir silah bulunmuyor. Büyük bir su deposu ve basınçalı su fışkırtan mekanik sistemi var.

DRAGON PANZER: Lastik tekerlekli üretilen bu tip panzerlere istenirse kule ve makineli tüfek takılabiliyor.

M-16: Tam otomatik muhabere tüfeği. M-16’nın değişik versiyonları var. Genel olarak ABD ordusunun standart tüfeği. Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki Özel Harekât birimlerine kuruluşundan itibaren bu silah verildi. Bomba atarlı versiyonu da üretiliyor.